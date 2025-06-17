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Школярі в Києві допомагають розбирати завали після удару РФ (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Школярі в Києві допомагають розбирати завали після удару РФ (відео)
Діти допомагають розбирати завали в районі бульвару імені Вацлава Гавела
фото: скриншот з відео

Діти долучилися до розбору завалів у столиці

Школярі допомагають розбирати завали в районі бульвару імені Вацлава Гавела після атаки РФ на Київ. Відповідне відео показав нардеп Роман Грищук, інформує «Главком».

«Пишаюсь. Школярі з Відрадного на розборах завалів на Гавела. Таких масових руйнувань в районі не було з початку повномасштабного вторгнення. Десятки будинків без вікон, зруйновані квартири, на одному будинку продовжуються рятувальні роботи. Співчуття родинам загиблих. Дякую, рятувальникам і всіх, хто включився допомагати», – йдеться у дописі.

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Допис, поширений Грищук Рома (@grishchuk)

Зокрема, нардеп показав, що діти з молодшої школи також долучилися до розбору завалів.

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Допис, поширений Грищук Рома (@grishchuk)

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

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Теги: Київ війна

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