Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Захищав Україну у складі бригади «Маґура». Згадаймо Юрія Десятнюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Захищав Україну у складі бригади «Маґура». Згадаймо Юрія Десятнюка
колаж: glavcom.ua

Із початком повномасштабного вторгнення РФ Юрій Десятнюк добровільно став на захист держави від загарбників

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Десятнюка.

У вівторок, 31 грудня, Львів попрощався із українським бійцем Юрієм Десятнюком (позивний Дідусь), що загинув від рук окупантів, захищаючи Україну. Про це повідомила Львівська міська рада. 

Юрій Десятнюк народився 20 серпня 1979 року у Львові. Навчався у ліцеї №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів. Здобув освіту в училищі №56, згодом вступив до вищого професійного училища № 29.

Впродовж 2018-2020 років працював у «Захід-Холдінг», а з 2020 року – на підприємстві «Охоронний холдинг-Захід». Брав безпосередню участь у встановленні охоронних систем у низці аеропортів України.

У вільний час захоплювався туризмом та електронікою, любив тварин.

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Юрій Десятнюк добровільно став на захист держави від загарбників
Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Юрій Десятнюк добровільно став на захист держави від загарбників
фото: Львівська міська рада

Старший солдат. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно став на захист держави від загарбників до складу 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Сухопутних військ Збройних Сил України. 

Життя захисника обірвалося 17 вересня 2023 року, коли Юрій Десятнюк виконував бойове завдання на південному напрямку фронту із захисту незалежності та територіальної цілісності нашої держави.

Чин похорону захисника відбувся у останній день 2024 року, 31 грудня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці солдат хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадр першого у світі бою морських дронів та авіації
Нова реальність у Чорному морі
9 грудня, 2024, 20:14
Кремль готується до нового етапу війни, і чому мир не настане найближчим часом
Перемога чи глухий кут. Що чекає на Україну та Росію у 2025 році
31 грудня, 2024, 12:01
Марчак: Держава має реформувати пенсійну систему для забезпечення гідного життя в старості
Формат «активного довголіття». Як у найближчі роки зміниться ринок праці в Україні
4 грудня, 2024, 04:12
Павло Ґрод, президент Світового Конгресу українців розповів, чи допомагатиме Трамп Україні
Президент Світового Конгресу українців розказав, чим закінчиться план Трампа
7 грудня, 2024, 14:49
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури на Київщині не допущено
Влада повідомила про наслідки російської атаки на Київщину
8 грудня, 2024, 12:26
РФ розширила свої позицій на південь та південний схід від Покровська
РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину
8 грудня, 2024, 09:56
Головні новини ночі проти 14 грудня
Атака БпЛА на нафтобазу в Орлі, США обговорили з Україною завершення війни: головне за ніч
14 грудня, 2024, 05:53
Поняття «самовільне залишення частини» і «дезертирство» дуже близькі, однак покарання – різне
«Пішов у СЗЧ» на цілий рік. Суд ухвалив покарання жителю Буковини
22 грудня, 2024, 12:05
Загалом за час війни з російського полону повернулись 3956 людей
Президент повідомив, скільки українців вдалося врятувати з російського полону за рік
Вчора, 05:17

Суспільство

Захищав Україну у складі бригади «Маґура». Згадаймо Юрія Десятнюка
Захищав Україну у складі бригади «Маґура». Згадаймо Юрія Десятнюка
ООН стала на захист Церкви Путіна в Україні. Оприлюднено скандальний звіт
ООН стала на захист Церкви Путіна в Україні. Оприлюднено скандальний звіт
Вибух біля вежі Трампа та стрілянина в Чорногорії: головне за ніч
Вибух біля вежі Трампа та стрілянина в Чорногорії: головне за ніч
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 2 січня
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 2 січня
П'ять найщемливіших фрагментів звернення президента
П'ять найщемливіших фрагментів звернення президента
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами
8588
Ірина Білик представила україномовну версію романтичного хіта, присвяченого Дікусару
5964
Нові правила ввезення авто, закон про автоцивілку. Які зміни очікують на водіїв у 2025 році

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua