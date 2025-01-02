Захищав Україну у складі бригади «Маґура». Згадаймо Юрія Десятнюка

Із початком повномасштабного вторгнення РФ Юрій Десятнюк добровільно став на захист держави від загарбників

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Десятнюка.

У вівторок, 31 грудня, Львів попрощався із українським бійцем Юрієм Десятнюком (позивний Дідусь), що загинув від рук окупантів, захищаючи Україну. Про це повідомила Львівська міська рада.

Юрій Десятнюк народився 20 серпня 1979 року у Львові. Навчався у ліцеї №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів. Здобув освіту в училищі №56, згодом вступив до вищого професійного училища № 29.

Впродовж 2018-2020 років працював у «Захід-Холдінг», а з 2020 року – на підприємстві «Охоронний холдинг-Захід». Брав безпосередню участь у встановленні охоронних систем у низці аеропортів України.

У вільний час захоплювався туризмом та електронікою, любив тварин.

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Юрій Десятнюк добровільно став на захист держави від загарбників фото: Львівська міська рада

Старший солдат. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно став на захист держави від загарбників до складу 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Життя захисника обірвалося 17 вересня 2023 року, коли Юрій Десятнюк виконував бойове завдання на південному напрямку фронту із захисту незалежності та територіальної цілісності нашої держави.

Чин похорону захисника відбувся у останній день 2024 року, 31 грудня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.