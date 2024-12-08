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Влада повідомила про наслідки російської атаки на Київщину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Влада повідомила про наслідки російської атаки на Київщину
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури на Київщині не допущено
фото: Reuters (ілюстративне)

У Київській області внаслідок атаки пошкоджено будинок: вибиті вікна, посічено фасад

Уночі Росія вкотре атакувала Київщину безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок, господарські будівлі та теплицю. Про це повідомляє начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Минулої ночі російський ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є знищені цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено», – йдеться у повідомленні.

Руслан Кравченко зазначає, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок, дві господарські будівлі та теплицю. Пошкодження будинку незначні – вибиті вікна, посічено фасад.

«Разом з місцевою владою вже працюємо над оперативним наданням необхідної допомоги власникам житла. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки», – додає очільник ОВА.

Нагадаємо, що російські терористи вночі атакували Україну 74-ма ударними дронами-камікадзе типу «Шахед». Безпілотники ворог запускав із таких міст: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

До слова, триває 1019-й день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 182 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: Київщина війна росія росіяни безпілотник Україна

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