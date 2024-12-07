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Президент Світового Конгресу українців розказав, чим закінчиться план Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент Світового Конгресу українців розказав, чим закінчиться план Трампа
Павло Ґрод, президент Світового Конгресу українців розповів, чи допомагатиме Трамп Україні
фото: громадська ініціатива «Голка»

Павло Ґрод: «Республіканці кажуть: Трамп таки зрозуміє, що з Путіним не можна домовлятися і стане йому ще більшим ворогом, ніж Байден»

Зарано сказати, чи буде новообраний президент США Дональд Трамп підтримувати Україну, адже заяви, зроблені під час виборчої кампанії, не завжди відображають реальні дії. Про це у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», розповів президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод.

«Ще зарано сказати, буде Трамп підтримувати (Україну, – «Главком») чи ні. Заяви, які були під час виборчих кампаній, це заяви. Я мав розмову з українськими республіканцями в США, що підтримували Трампа. Вони кажуть, що він швидко зрозуміє, що з Путіним не можна домовлятися і стане його більшим ворогом, ніж Байден. Побачимо. В обох палатах Конгресу я бачу, що більшість конгресменів-сенаторів підтримують Україну», – пояснив президент Світового Конгресу українців.

Павло Ґрод також назвав головний план дій на сьогодні: забезпечити, щоб Білий Дім Байдена передав усі гроші, які були в виділені та почати діалог з адміністрацією Трампа, щоб переконати її у важливості допомоги.

Ґрод додав, що українці, які проживають у США повинні протидіяти російській пропаганді та розповідати, що Україна може перемогти.

«Якби кожен з майже 2 млн українців, які живуть в Сполучених Штатах взяв на себе відповідальність кожного дня з кимось розмовляти. Нам не треба переконувати, інформувати, що відбувається. Російська пропаганда хоче переконати американських виборців, що Україна не має шансів виграти. Ми мусимо протидіяти цій пропаганді і розповідати, що Україна може перемогти. Найбільша загроза – це дезінформація», – наголосив президент Світового Конгресу українців.

Нагадаємо, що кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України.

Згодом повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп обирає з трьох варіантів врегулювання війни в Україні, які є у його команди. Один із цих планів розроблений майбутнім віцепрезидентом Джеймсом Девідом Венсом.

Також президент України Володимир Зеленський вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак наразі невідомо, чи вдасться йому це зробити.

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Теги: Дональд Трамп США гуманітарна допомога військова допомога Україна війна путін путінський режим росія

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