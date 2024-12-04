Формат «активного довголіття». Як у найближчі роки зміниться ринок праці в Україні

«Активне довголіття» – термін, який буде критично важливим для розвитку країни у наступні десятиліття»

В Україні середній вік шукачів роботи з кожним роком збільшуватиметься: на ринку праці ставатиме більше кандидатів старшого віку. Також потреба в публічних послугах зміниться у бік більшого запиту на послуги медицини, догляду, перенавчання, допомоги по господарству тощо. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак.

Як відомо, Україна до початку повномасштабного вторгнення мала тенденцію до збільшення середнього віку громадян, але війна прискорила цю тенденцію.

Марчак деталізує: з початком повномасштабної війни 3,5 млн українців виїхало до країн ЄС і Північної Америки, з яких 60,7% – люди працездатного віку, 33,2% – діти, і 6,1% – люди старшого віку. Середній вік українців зріс із 41 року у 2020 році до 45 років у 2024 році. Наразі 25% населення України – у віці 60+ років і далі таких буде більше, вважає політикиня.

«Нам може це подобатись чи ні, але це матиме (і вже має) суттєві наслідки для всіх сфер життя суспільства. Портрет середньостатистичного споживача буде змінюватись, як і його попит на продукти та послуги. Середній вік шукачів роботи буде збільшуватись, на ринку праці ставатиме більше кандидатів старшого віку. Потреба в публічних послугах буде змінюватись в бік більшого запиту на послуги медицини, догляду, перенавчання, допомоги по господарству тощо», – пояснила Марчак.

За її словами, українцям потрібно вчитись абсолютній інклюзії: в побуті, інфраструктурі, і на ринку праці – кожна людина, яка бажає працювати, має мати таку можливість і налаштовуватись на формат «активного довголіття».

«Це означає, що ми, як суспільство, більше не можемо дозволити собі ейджизм в будь-якій формі. Компанії вже зараз мають адаптувати свої HR-стратегії. Громади і громадський сектор – зрозуміти важливість розвитку послуг з догляду. Органи місцевого самоврядування – забезпечити безбарʼєрність інфраструктури, турботу про здоровʼя і дозвілля людей старшого віку. Держава має реформувати пенсійну систему для забезпечення гідного життя в старості», – наголосила експертка.

Дарія Марчак додала, що «активне довголіття» – термін, який буде критично важливим для розвитку країни у наступні десятиліття.

Нагадаємо, наразі ситуація на ринку праці України змінилася: роботодавці шукають пенсіонерів, адже в цьому випадку немає ризику мобілізації працівника. Про це заявила в інтерв'ю «Главкома» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Це до війни у нас процвітав ейджизм. Тоді в оголошеннях писали, що вакансія призначена для тих, кому менше 45 років і навіть менше 35. Роботодавців починали за такі обмеження бити по руках, але на практиці людині після 50-ти було дуже важко знайти роботу. Але тепер ситуація змінилася. От знаєте, кого зараз найбільше шукають роботодавці? Пенсіонерів. Бо у цьому випадку немає ризику мобілізації працівника!», – йдеться в інтерв'ю.

До слова, безпекова ситуація, вирішення житлових питань та забезпечення гідних умов праці та відновлення інфраструктури – внутрішні фактори, що сприятимуть поверненню українців додому. Такий висновок зробили в Інституті демографії та дослідження проблем якості життя НАН України після проведеного опитування.