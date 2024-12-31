Перемога чи глухий кут. Що чекає на Україну та Росію у 2025 році

Що чекає нас у 2025 році і чому легких перемог не буде

Друзі, в останній день 2024 року, заведено підбивати підсумки і будувати прогнози. І якщо з підсумками все більш-менш зрозуміло, то прогнозів уже занадто багато.

У нас склалася дивна система. Маса людей ретельно вибудовують конструкцію з власних страхів або вірувань, а потім видають це як прогноз. Реальність сумно курить біля під'їзду, її на цей бенкет інтелекту взагалі не кличуть. Канали радісно розганяють усі ці прогнози як новини. А у людей повільно їде дах. Тож почнемо із заперечення найочевиднішої експертної маячні.

Війна не закінчиться 30 грудня, 1 січня або 20 січня. Хто це обіцяє – бреше. Як маніпуляція або через недоумкуватість – не цікавий анамнез. Наступна плата із загальним діагнозом «Україна на межі, фронт посипався, всі втекли у СЗЧ, Трамп нас зіллє за договорняк». Теж брешуть.

І теж немає сенсу розбиратися у причинах діагнозу – це їхні далекі від реальності таргани. Ніхто нас не зливає і причини тому виключно в інтересах ключових гравців. І не прилетить раптом чарівник у блакитному вертольоті і нічого безкоштовно не покаже.

Переходимо до реальності. Переговори (консультації) вже тривають, і зараз немає жодних загальних контурів рішення. Неофіційні поки що пропозиції Трампа щодо заморожування конфлікту на нинішній лінії бойового розмежування і відмову України від НАТО на 20 років Москва вже відкинула. Публічно.

І не кажіть, що я про це не писав останні кілька місяців. Кремль зараз потроху наступає на Донбасі і вірить в успіх. Тому на переговорах зараз хоче говорити не про мир, а про капітуляцію України. Тобто визнати їхньою територією чотири області, назавжди відмовитися від НАТО і сильної власної армії.

Ми не згодні, наші партнери, включно з Трампом – теж. У відповідь Кремль починає бикувати в улюбленому стилі гопника, наїжджати вже на Трампа з передбачуваним результатом. Реакція нової Адміністрації США буде логічною – примус Росії до миру. І демонстрація власної крутості всім оточуючим. Це означає посилення допомоги Україні (без страху ескалації, як було раніше) і реальні санкції. Болючі й чутливі.

У реальності війна припиняється у двох випадках:

Перший – одна з армій явно перемогла. Такого не буде, і всі це розуміють. Крім бункерного щура, який продовжує вірити в останнє зусилля і падіння України.

Другий – глухий кут, усі видихнулися, продовження бойових дій загрожує існуванню обох держав або влади у них. Це реальний сценарій. Причому поступатися буде той, хто сильніше видихався і ближче до провалу.

Україна по грошах і зброї на 2025 рік забезпечена тим, що вже проголосовано, підписано і виділено. Повністю. Можливо, буде більше, навіть напевно. У Росії ситуація гірша. Економіка покотилася вниз, наприкінці 2025 року буде велика криза.

А відчують «холодний подих» ще влітку – залежить від цін на нафту, які Трамп опустить, і ще від маси факторів. У більшості несприятливих для Росії. Ось тоді й почнеться криза, з'явиться готовність до реальних переговорів і крики «а нас за що?!». Ось тоді ми можемо говорити про реальний світ.

Не раніше. Решта – від шарлатанів.

Тож прогноз на 2025 рік гранично простий. Ми дотиснемо противника, це очевидно. Але легкої прогулянки не буде. У стані близькому до агонії окупанти підуть на все, на будь-які жертви і втрати. Спробують максимально відкусити території і завдати шкоди нашій інфраструктурі.

Наше завдання – протриматися цей рік. Дуже важкий рік. Утримуючи позиції скрізь. І за можливості завдаючи контрударів на лінії фронту і по об'єктах у тилу противника. Усе гранично просто без конспірології. Зрозуміла загальна картина і терміни. Працюємо. Найтемніше всього перед світанком.