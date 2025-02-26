Трамп анонсував візит Зеленського до США

Президент України відвідає Вашингтон для підписання угоди про корисні копалини

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України прибуде до США у цю п’ятницю, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Зазначається, що відповідна угода між США та Україною практично узгоджена сторонами. Трамп також заявив, що в результаті американські платники податків отримають назад свої гроші із надлишком.

Крім того, президент США повідомив, що за угодою щодо ресурсів Україна отримає масу військової техніки та право продовжувати боротися, а ще $350 млрд (сума, яку за твердженням Трампа, США вже надали Україні).

«Україна, українські солдати – дуже хоробрі, але без США, грошей та техніки ця війна закінчилася б дуже швидко», – сказав Трамп.

Раніше стало відомо, що Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як пише видання, Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, зокрема від права на $500 млрд потенційного доходу від експлуатації копалин. Після цього Київ готовий підписати документ.

Посадовці кажуть, що вони домовилися про набагато вигідніші умови. Вони характеризують угоду як спосіб розвинути відносини зі США, щоб зміцнити перспективи України після трьох років війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.