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В Україні зафіксовано рекордну кількість повідомлень про підозрілі фінансові операції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні зафіксовано рекордну кількість повідомлень про підозрілі фінансові операції
1,7 млн повідомлень про фінансові операції перевірив Держфінмоніторинг
фото: Freepik

62,5 млрд грн у підозрілих операціях виявив Фінмоніторинг у 2024 році

1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, надійшло до Державного фінансового моніторингу за 2024 рік. Про це повідомляє Опендатабот.

За минулий рік повідомлень побільшало на 23%. 99% повідомлень про необхідну перевірку подають банки, тоді як усі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, тощо).

Рік до року зростає кількість повідомлень про підозрілі операції – 5% у 2021 році проти 18% торік. Втім переважна більшість все ж стосується порогових операцій – 82% або 1,44 млрд
Рік до року зростає кількість повідомлень про підозрілі операції – 5% у 2021 році проти 18% торік. Втім переважна більшість все ж стосується порогових операцій – 82% або 1,44 млрд
фото: Опендатабот

Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн.

Найбільше матеріалів направляють до Національної поліції – 31% (323 справи). Ще 27% або 289 матеріалів – до СБУ та 15% чи 156 матеріали – до НАБУ. Сумарно усі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн.

Від початку повномасштабної у 3,3 рази побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР (11% або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася аж у 2,5 раза до 95 справ.

В Україні зафіксовано рекордну кількість повідомлень про підозрілі фінансові операції фото 1
фото: Опендатабот

Найменше матеріалів надійшло до Офісу Генпрокурора – 7% (71). Ще 1 матеріал був направлений до розвідувальних органів.

Порогові фіноперації – ті, сума в яких дорівнює чи перевищує 400 тис. грн та має хоча б одну із наведених ознак: прояв сепаратизму\тероризму, ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності, дистанційне відмивання коштів тероризму, багато готівки в обігу та неналежне виявлення та санкціонування підозрілих особою публічних діячів.

Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів у банку, який обслуговує людину. На це може впливати поведінка особи, невідповідність наданої інформації та інші чинники.

Нагадаємо, у 2024 році українці у 1,5 рази частіше купували землю, аніж житло. 60% усіх договорів щодо купівлі-продажу нерухомості укладено припали на земельні ділянки. Про це свідчать дані Міністерства юстиції, які проаналізував«Опендатабот».

Торік нотаріуси провели 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще на 28% менше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.

До слова, 2,5 тис. заявок на реєстрацію торгової марки (ТМ) було подано в Україні у 2024 році. Це на 37% менше, ніж до повномасштабного вторгнення – тоді було подано понад 4 тис. заявок. Про це повідомляє Опендатабот.

Так, 2 573 заяви на реєстрацію торгової марки іноземцями було подано торік. 18,4% від усіх заявок належать компаніям з США, а ще 12,5% – зі Швейцарії. Трійку країн за заявками закриває Кіпр – 9,7%. Також активно на реєстрацію подавалися бізнеси з Китаю, Великої Британії та Польщі.

Теги: економіка українці фінанси

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