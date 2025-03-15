Рубіо і Волтц суперечать один одному: що чекає Україну на нових переговорах?

Чого чекати Україні від переговорів далі?

Радник з нацбезпеки Майк Волтц: тривають домовленості про відмову України від НАТО і перехід Донбасу та інших територій під контроль Росії. Шон Хенніті (Fox News) запитав, чи правильно він розуміє, що Україна не вступить до НАТО, а Донбас чи райони з «великою кількістю вихідців із Росії» можуть перейти під контроль Росії.

«Ви ні у чому не помиляєтеся. Важливо, що ми обговорюємо ці питання з обома сторонами – як з нашими колегами з України, так і з Росією», – відповів Уолтц.

Держсекретар Марко Рубіо: «У рамках цього другого етапу (перехід до столу переговорів, першим названо припинення вогню – ред.), зрозуміло, кожна країна світу має право на безпеку, право захищатися, охороняти свою територію. Це має стати частиною такої розмови. ...Трамп не казав про жодну позицію щодо надання Росії будь-яких прав на територію України».

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Отакі нові реалії: команда Трампа оперує нашими суверенними територіями у невідомих домовленостях.

Трамп анонсував, що 17 березня на нас чекає щось масштабне. Але ми уявлення не маємо, що саме обіцяють зараз Росії, щоб Путін погодився на припинення вогню.

Волтц каже, що обіцяють території і відмову від НАТО. Рубіо прямо суперечить цьому: «кожна країна має право охороняти свою територію». Після чого прямо посилається на Трампа, але у специфічних формулюваннях.

Не однозначно «Росія за жодних умов не може претендувати на будь-яку територію України». А просто «Трамп не казав про жодну позицію щодо прав на українські території». Чи то позиції поки немає. Чи позиція є, але не одна. Чи вже і права на територію є, але Трамп не озвучував нічого.

Можливо, Трамп саме так бачить «дипломатичний тип спілкування»? Коли окремі помічники озвучують протилежні речі, а як знадобиться, хтось з них скаже, що заплутався. Ну, або «пожартував». Трамп сам прекрасно працює за цією схемою.

Однак для нас важливо, що ми уявлення не маємо, у що нас втягують на закритих переговорах.

Але, зрештою, у нас завжди лишиться право сказати просто «ні». Хоча, зважаючи на емоційність Трампа, «дуже, дуже дякуємо, ні, ви такий шляхетний, ми не можемо прийняти настільки широкого жесту».

Європа позначила свою позицію. І Трамп цьому посприяв і продовжує сприяти (як-от погрожує Данії зброєю відібрати Гренландію – і одночасно просить у тієї ж Данії яйця крупногуртовими закупівлями, бо в Америці тяжкі проблеми з цим).

Плюс є позиція близько 60% американців. І позиція республіканців – не трампістів. І позиція демократів. І чимдалі глибший шок «діп стейт», який рано чи пізно перейде в обурення і конкретні дії.

Тобто, просто нам не буде. Але приводів от просто взяти й погодитись на капітуляцію, про яку домовився замість нас Трамп, здавши всі наші козирі і питання для торгівлі ще до початку переговорів – таких приводів немає. І дуже навряд чи з’являться.