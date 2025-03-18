Французи подарували Статую Свободи США 4 липня 1884 року як символ дружби між двома націями

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу сказала, що США «категорично не повернуть Статую Свободи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію брифінгу.

«Моєю порадою цьому неназваному французькому політику низького рівня було б нагадати( Франції – «Главком»), що тільки завдяки Сполученим Штатам Америки французи зараз не розмовляють німецькою», – сказала Лівітт.

Вона натякнула на звільнення Франції від нацистської окупації під час Другої світової війни за підтримки Сполучених Штатів.

«Вони повинні бути дуже вдячні», – наголосила речниця.

Раніше ми повідомляли, що депутат Європарламенту Рафаель Глюксман на з'їзді свого лівоцентристського руху Place Publique закликав США повернути Статую Свободи.

На його думку, Вашингтон більше не втілює ідеали, які надихнули Францію зробити цей подарунок у 1884 році.

«Поверніть нам Статую Свободи», – сказав Глюксман. «Це був наш подарунок, але, очевидно, ви зневажаєте його. Тому вона буде щаслива тут, з нами».

Варто зазначити, що французи подарували Статую Свободи США 4 липня 1884 року як символ дружби між двома націями та спільних ідеалів свободи й демократії.

Подарунок був присвячений 100-річчю незалежності США, хоча фактично став встановлений пізніше – її урочисте відкриття відбулося 28 жовтня 1886 року в Нью-Йорку.