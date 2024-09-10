Титулований український кіберспортсмен взяв участь у шоу-матчі з росіянами

«Сімпл вчергове нагадав, що живе в паралельній реальності»

Відомий український професійний гравець у Counter-Strike Олександр «s1mple» Костилєв зіграв у шоу-матчі з російськими кіберспортсменами й отримав порцію критики від українських коментаторів. Ще одним учасником заходу став інший українець – стрімер Вадим «Evelone» Козаков, повідомляє «Трибуна». У поєдинку також взяли участь російські гравці та стрімери, зокрема Overdrive та donk.

s1mple зіграв в одній команді з OverDrive, Бустер, Skillz0r, Stanislaw. А Evelone провів матч у команді з Shadowkek, Donk, Strogo, Dmitriy_Lixxx – його команда обіграла колектив s1mple з рахунком 2-1.

Таку поведінку української легенди кіберспорту розкритикували українські коментатори Олександр «Petr1k» Петрик та Олексій «yXo» Малецький.

«Чуєш s1mple. Не питав у своїх дружків, як їм останні вбивства які скоїла русня? Бачив там в Полтаві понад 50 людей вбили, у Львові цілу родину. Не знаєш як вони до війни ставляться? Може вони підтримують вбивства українців? Запитай Саш», – написав «yXo» в X (Twitter).

«Сімпл вчергове нагадав, що живе в паралельній реальності. Не дивуюсь. Шкода, бо він не усвідомлює, що міг би колосально допомагати Україні. Він міг би бути одним з найгучніших українських голосів у світі. Поруч з Усиком, Харлан, Світоліною… Але він все про*бав. Дурень», – заявив «Petr1k».

Нагадаємо, Олександр «s1mple» Костилєв визнавався найкращим гравцем у Counter-Strike: Global Offensive у 2018, 2021 та 2022 роках.