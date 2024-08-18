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ЗСУ підтвердили знищення ще одного мосту на Курщині (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ЗСУ підтвердили знищення ще одного мосту на Курщині (відео)
Момент підриву мосту на Курщині
скріншот відео Повітряних сил ЗСУ

Льотчик завдали влучного удару по мосту через річку Сейм

Українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій! Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат!», – сказав Олещук.

Повітряні сили опублікували відео моменту знищення мосту.

Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.

У мосту через річку Сейм утворилася величезна діра
У мосту через річку Сейм утворилася величезна діра
фото: Astra

Таким чином, у Глушківському районі Курщини залишився єдиний міст у селі Кариж. Російські пабліки зазначають, що в російських військових, які могли лишитись у районі, майже не залишилось шляхів постачання озброєння та провізії.

Нагадаємо, що раніше російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Раніше повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині. 

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Теги: війна міст фронт Курщина

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