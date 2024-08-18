ЗСУ підтвердили знищення ще одного мосту на Курщині (відео)

Льотчик завдали влучного удару по мосту через річку Сейм

Українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій! Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат!», – сказав Олещук.

Повітряні сили опублікували відео моменту знищення мосту.

Курський напрямок. Мінус ще один міст!



Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій!



(с) Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук pic.twitter.com/n0msLyWXTW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 18, 2024

Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.

У мосту через річку Сейм утворилася величезна діра фото: Astra

Таким чином, у Глушківському районі Курщини залишився єдиний міст у селі Кариж. Російські пабліки зазначають, що в російських військових, які могли лишитись у районі, майже не залишилось шляхів постачання озброєння та провізії.

Нагадаємо, що раніше російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Раніше повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині.