ЗСУ підтвердили знищення ще одного мосту на Курщині (відео)
Льотчик завдали влучного удару по мосту через річку Сейм
Українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.
«Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій! Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат!», – сказав Олещук.
Повітряні сили опублікували відео моменту знищення мосту.
Курський напрямок. Мінус ще один міст!
Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій!
(с) Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук pic.twitter.com/n0msLyWXTW
Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.
Таким чином, у Глушківському районі Курщини залишився єдиний міст у селі Кариж. Російські пабліки зазначають, що в російських військових, які могли лишитись у районі, майже не залишилось шляхів постачання озброєння та провізії.
Нагадаємо, що раніше російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.
Раніше повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.
Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині.
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