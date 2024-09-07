Трамп неодноразово заявляв про здатність швидко забезпечити мир у разі повернення на пост президента

За словами Трампа, він зможе закінчити війну в Україні ще до офіційного вступу на посаду

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він назвав спосіб, завдяки якому досягне цього. Про це йшлося у виступі Трампа у Нью-Йоркському економічному клубі, який повністю наводить видання The Singju Post.

За його словами, він зможе закінчити війну в Україні ще до офіційного вступу на посаду. Згідно з регламентом інавгурація відбувається 20 січня.

«Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте», – сказав Трамп.

Зрештою політик розкрив свій план завершення війни, який полягає у тому, щоб знизити ціни на енергоносії вдвічі чи більше протягом 12 місяців після вступу на посаду.

«Путін не зможе воювати з нафтою по $40», – зазначив Трамп.

Раніше Трамп неодноразово заявляв про здатність швидко забезпечити мир у разі повернення на пост президента.

«Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну та Зеленському... Ми укладемо угоду протягом 24 годин», – говорив Трамп, не розкриваючи деталей.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що його фаворитом на виборах у США був чинний президент Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і рекомендував кандидатуру Камали Гарріс, то РФ теж її підтримає.

Нагадаємо, штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс підтвердив свою згоду на умови дебатів з республіканським кандидатом Дональдом Трампом, включаючи правило про вимкнення мікрофонів опонента під час виступу іншого кандидата.

Останні опитування показали, що Камала Гарріс зміцнила свої позиції і наразі обганяє Трампа у деяких загальнонаціональних опитуваннях громадської думки.

До слова, з'їзд партії не допоміг Гарріс істотно відірватися від Трампа.