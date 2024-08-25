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Втрати ворога станом на 25 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 25 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 914-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1190 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 25 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 607680 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 8547 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од.,
  • артилерійських систем – 17396 (+47) од.,
  • РСЗВ – 1171 (+2) од.,
  • засоби ППО ‒ 936 (+1) од.,
  • літаків – 367 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 2928 (+17).

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні станом на 25 серпня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 25 серпня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 серпня:

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них три рухались із протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 25 серпня
Активність флоту окупантів станом на 25 серпня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 914-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2024 року 
Теги: втрати фронт Генштаб війна

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