Втрати ворога станом на 25 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1190 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 25 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 25 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 25 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 607680 (+1190) осіб,
- танків ‒ 8547 (+5) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од.,
- артилерійських систем – 17396 (+47) од.,
- РСЗВ – 1171 (+2) од.,
- засоби ППО ‒ 936 (+1) од.,
- літаків – 367 (+0) од.,
- гелікоптерів – 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од.,
- спеціальна техніка ‒ 2928 (+17).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 25 серпня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них три рухались із протоки Босфор.
Нині триває 914-й день повномасштабної війни в Україні.
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