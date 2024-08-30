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Польща допомогла втекти підривнику «Північних потоків» – Der Spiegel

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща допомогла втекти підривнику «Північних потоків» – Der Spiegel
26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» було підірвано
фото з відкритих джерел

Підозрюваний у диверсії 6 липня перетнув кордон Польщі та України

Ймовірний учасник підривів газопроводів «Північний потік», який є громадянином України, втік з Німеччини за підтримки Польщі. Дайвера завчасно попередили про наказ на його затримання у Німеччині. Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними Der Spiegel, українця доставили з Польщі до кордону з Україною автомобілем із дипломатичними номерами українського посольства у Варшаві. Видання називає ім’я підозрюваного в диверсії – Володимир Ш. Імовірно, може йтися про Володимира Журавльова, ім’я якого раніше опублікувала газета The Wall Street Journal.

Згідно з розслідуванням Der Spiegel, німецького телеканалу ZDF та данської телерадіомовної компанії DR, громадянин України нібито двічі перебував у Німеччині після здійснення диверсії – восени 2023 року та навесні 2024 року. Востаннє він відвідував у травні родичку своєї дружини в Берліні – проїздом дорогою до Копенгагена.

21 червня, за кілька днів після того, як чоловік залишив Німеччину, генеральний прокурор ФРН видав наказ про його затримання. Європейський наказ про арешт цього ж дня було надіслано до Польщі.

Видання пише з посиланням на інформацію спецслужб, що польська прокуратура висловила готовність негайно затримати громадянина України, але цього не сталося. На початку липня німецька сторона своїми каналами дізналася, що Польща не збирається співпрацювати в цій справі.

Зокрема, 6 липня підозрюваний у диверсії перетнув кордон Польщі та України. Берлін переконаний, що Варшава попередила розшукуваного. За інформацією Der Spiegel, польські офіційні особи не планували затримувати дайвера, а дехто називав його «героєм». Дії Польщі викликали обурення правоохоронних органів Німеччини.

Якби наказ про затримання був виданий раніше, німецькі слідчі могли б затримати українця у Німеччині ще у травні. Тоді про його ймовірну участь у диверсії було відомо, але органи безпеки Німеччиеи не мали наказу про арешт.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.

Раніше Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.

Як відомо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув інформацію про причетність України до підривів на газогонах «Північний потік».

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Теги: Північний потік Польща Німеччина українці газ

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