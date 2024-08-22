Заборона ЗСУ бити далекобійними ракетами загрожує операції у Курську – Bloomberg

Якщо наступ на Курськ зможе переконати Захід у необхідності зняття обмежень на ракети великої дальності, це може дати набагато відчутніші результати

Захід досі не наважився дозволити Україні бити далекобійними ракетами по об'єктах у глибокому тилу РФ. Таке зволікання може нівелювати здобутки операції ЗСУ в Курській області. Про це пише Bloomberg.

Аналітик видання Марк Чемпіон послався на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського, що операція в Курській області була б непотрібною, якби союзники скасували обмеження на використання ракет великої дальності для ударів по основних джерелах вогневої потужності Росії далеко за межами фронту.

На думку експерта, оцінка «Курського гамбіту» Зеленського цілком справедливо зосереджує увагу на тому, чи зможе цей крок примусити російського диктатора Володимира Путіна відвести війська з фронту на сході України. В разі успіху, операція ослабить тиск на лінію фронту, яка вже поступово прогинається не на користь ЗСУ.

«Наразі це не дало результату. Замість цього Росія посилила атаки на Донбасі, збираючи різнорідні сили з інших регіонів для стримування українського наступу на Курськ. Однак, можливо, фокусування на цьому є помилковим», – пише аналітик.

Він зазначив, що якщо наступ на Курськ зможе, як сподівається Зеленський, мобілізувати підтримку союзників, збільшити постачання озброєння та переконати Захід у необхідності зняття обмежень на ракети великої дальності, це може дати набагато відчутніші результати.

«Україна зможе послабити тиск на свою оборону навіть без відведення російських військ та нейтралізувати ключові переваги Росії. До того ж, Києву можу дістатися невелика територія, яку можна буде обміняти під час майбутніх переговорів. Такий оптимістичний сценарій принесе не лише тактичні, а й стратегічні вигоди, що здатні в цілому вплинути на перебіг війни», – вважає Чемпіон.

Однак якщо операція в Курській області не підштовхне Захід до скасування ударів зброєю великої дальності по об'єктах РФ у тилу, то, на думку аналітика, зазначені потенційні стратегічні вигоди можуть бути втрачені.

До відома, колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс, вважає, що Захід занадто довго зволікав з наданням Україні далекобійної зброї, побоюючись реакції Путіна. Він закликає відкинути ці страхи та надати Україні все необхідне для перемоги.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, напружені бої тривають на Курській ділянці фронту, де українські війська продовжують наступальні дії та досягають успіхів. 21 серпня ЗСУ просунулися вглиб населеного пункту Вишнівка та його околиць, а також утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки.

Загалом, ситуація на Курській ділянці фронту свідчить про активність та ініціативу українських військ. ЗСУ демонструють здатність просуватися вперед, завдавати втрат противнику та створювати загрозу оточення російських підрозділів. Російські військові блогери відкрито визнають успіхи української армії та висловлюють занепокоєння щодо подальшого розвитку подій.

До слова, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася у Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами.