Молодший сержант артилерійської розвідки бригади «Чорний ліс». Згадаймо Василя Лаганяка

Життя воїна обірвалося 28 жовтня 2024 року внаслідок ракетного обстрілу противником в районі населеного пункту Роздольне на Донеччині

Василь Лаганяк з початку повномасштабного вторгнення ворога перебував на передових позиціях фронту

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Лаганяка.

Життя воїна обірвалося 28 жовтня 2024 року внаслідок ракетного обстрілу противником в районі населеного пункту Роздольне на Донеччині, де дрогобичанин Василь Лаганяк виконував бойове завдання з захисту України від ворога. Про це повідомила Дрогобицька міська рада.

Захисник народився 6 січня 1993 року в Дрогобичі, проживав на вулиці Грушевського. Закінчив загальноосвітню школу №14 та Вище професійне училище №19. Після навчання пішов на службу у військову частину А1108, з того час ніс військову службу, а з початку повномасштабного вторгнення ворога перебував на передових позиціях фронту.

Після навчання пішов на службу у військову частину А1108, з того час ніс військову службу, а з початку повномасштабного вторгнення ворога перебував на передових позиціях фронту фото: Дрогобицька міська рада

Молодший сержант Василь Лаганяк був начальником радіолокаційної станції взводу радіолокаційної розвідки батареї радіолокаційного дивізіону артилерійської розвідки бригади «Чорний ліс».

Захисник України загинув 28 жовтня 2024 року, під час виконання бойового завдання з захисту України від ворога, внаслідок ракетного обстрілу противником в районі населеного пункту Роздольне на Донеччині, гідно виконуючи свій обов’язок та до останнього подиху залишаючись вірним військовій присязі.

Поховали Василя Лаганяка 1 листопада на Алеї Слави у Дрогобичі.

З рідних у полеглого воїна залишились батько, дружина, син, сестра.

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