Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова щодо ситуація на фронті

Зеленський на зустрічі із воєначальниками обговорив потреби військових у зброї та техніці

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті. Про це він повідомив в Telegram.

«Ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками. Підготовка до «Рамштайну». Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича», – йдеться у повідомленні президента.

фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 1 жовтня відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя, з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Також 30 вересня президент Володимир Зеленський провів Ставку. Закупівля та постачання зброї для ЗСУ було одним із ключових питань, які обговорили.