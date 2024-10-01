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Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова щодо ситуація на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова щодо ситуація на фронті
Зеленський обговорив підготовку до «Рамштайну»
фото: Володимир Зеленський

Зеленський на зустрічі із воєначальниками обговорив потреби військових у зброї та техніці

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті. Про це він повідомив в Telegram.

«Ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками. Підготовка до «Рамштайну». Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича», – йдеться у повідомленні президента.

Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова щодо ситуація на фронті фото 1
фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 1 жовтня відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя, з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Також 30 вересня президент Володимир Зеленський провів Ставку. Закупівля та постачання зброї для ЗСУ було одним із ключових питань, які обговорили.

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Теги: Володимир Зеленський Рустем Умєров Олександр Сирський Генштаб Україна війна зброя озброєння військова техніка

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