Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова щодо ситуація на фронті
Зеленський на зустрічі із воєначальниками обговорив потреби військових у зброї та техніці
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті. Про це він повідомив в Telegram.
«Ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками. Підготовка до «Рамштайну». Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича», – йдеться у повідомленні президента.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 1 жовтня відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя, з нагоди Дня захисників і захисниць України.
Також 30 вересня президент Володимир Зеленський провів Ставку. Закупівля та постачання зброї для ЗСУ було одним із ключових питань, які обговорили.
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