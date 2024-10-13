«Хезболла» випустила по Ізраїлю снаряди і загадкову повітряну ціль, – ЦАХАЛ

Бойовики продовжують атакувати Ізраїль ракетами

Бойовики угруповання «Хезболла» завдали масованого удару по території Ізраїлю, випустивши десятки снарядів. Частину з них успішно перехопили системи протиповітряної оборони, тоді як решта впала на відкриту місцевість, не спричинивши значних пошкоджень. Про це повідомляється в Telegram-каналі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Повідомляється, що ввечері суботи в районі Верхньої Галілеї, під час сирен о 23:22, було зафіксовано близько 25 снарядів, запущених із території Лівану. Частину цих снарядів успішно перехопили системи протиповітряної оборони Ізраїлю, а решта впала на відкриту місцевість.

Крім того, під час сирен, які пролунали між 23:27 та 23:28 у тому ж районі, було виявлено ще близько 15 снарядів, що також були випущені з Лівану. Деякі з них були збиті ППО, інші впали на відкритій території.

Також Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перехопила підозрілий повітряний об'єкт, що перетнув лівано-ізраїльський кордон у прибережній зоні поблизу міста Нахарія.

З жовтня 2023 року, коли терористи ХАМАС влаштували масштабний напад на Ізраїль з Сектора Газа, між ізраїльською армією та підконтрольним Ірану угрупованням «Хезболла» розгорілася справжня регіональна війна. ЦАХАЛ і бойовики регулярно обмінюються обстрілами територій своїх країн.

До слова, міністр оборони Йоав Галлант заявив у середу, що удар Ізраїлю по Ірану у відповідь на його атаку минулого тижня буде «смертоносним, точним і несподіваним».

Раніше стало відомо, що США планують передати Ізраїлю системи протиракетної оборони для захисту від можливих загроз з боку іранських балістичних ракет. Ці системи будуть важливою частиною оборони, враховуючи нестабільну ситуацію в регіоні та загрози з боку Ірану.

Як повідомлялось, Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль. Про це заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Washington Post.