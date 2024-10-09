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Посол України назвав ймовірну дату, коли Бразилія може змінити пропутінську політику

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Посол України назвав ймовірну дату, коли Бразилія може змінити пропутінську політику
Мельник: Базовий бразильський інтерес – це забезпечення економічного процвітання, що напряму залежить також від Росії як їхнього важливого партнера
фото з відкритих джерел

Андрій Мельник: «Понад 50% членів Конгресу Бразилії критично ставляться до політики уряду щодо війни в Україні»

У лютому 2025 року в Бразилії обиратимуть нових голів обох палат: Федерального сенату і Палати депутатів. Посол України в Бразилії Андрій Мельник має сподівання, що після виборів ситуація із комунікацією влади з Україною зміниться. Про це він сказав в інтервʼю «Главкому».

Мельник зауважує, що згідно з проведеними нещодавно соціологічними опитуваннями членів Конгресу, понад 50% з них критично ставляться до теперішньої позиції бразильського уряду щодо війни Росії проти України. Причому, це стосується парламентарів обох палат. Водночас послу за понад рік роботи не вдалося зустрітися з керівництвом парламенту.

«Поки мені так і не вдалося зустрітися з керівництвом парламенту – спікерами Сенату Родріго Пачеко і Палати депутатів Лірою, попри всі намагання. Це, звісно, дуже розчаровує Для мене така стримана позиція – теж сигнал. Сподіваюся, що після обрання нових голів обох палат у лютому 2025 року ця ситуація зміниться», – наголосив дипломат.

Не зважаючи на це, посол мав зустрічі з більшістю голів парламентських комітетів, керівниками фракцій як провладних, центристських, так і опозиційних. Також багато депутатів «прямим текстом говорять», що повністю на боці України.

«Інша частина воліє просто навіть не згадувати про агресію, робить вигляд, що її немає. Адже, коли ти визнаєш, що йде війна, то треба визначатися із позицією і діяти. А оскільки у багатьох представників політичної еліти немає переконання, що це відповідатиме їхнім інтересам, то досі маємо, що маємо. Базовий бразильський інтерес – це забезпечення економічного процвітання, що напряму залежить також від Росії як їхнього важливого партнера. Наражати це на ризик вони не хочуть», – пояснив Мельник.

На його переконання, аби українців у Бразилії справді почули, потрібно по декілька разів зустрічатися, постійно нагадувати про себе і Україну, регулярно пропонувати речі, які б дійсно зацікавили законотворців. Також варто фундаментально змінити підходи до Бразилії та системно інвестувати ресурси в економічній, культурній, інформаційній сферах.

Нагадаємо, що посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН.  

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Теги: війна посол Бразилія Андрій Мельник дипломатія

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