Названо найпопулярніше джерело інформації серед українців

Результати опитування свідчать, що соціальні мережі є основним джерелом дезінформації

Месенджер Telegram є найпопулярнішим джерелом інформації для 47% українців. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

«Згідно з опитуванням, Telegram є найпопулярнішим джерелом інформації для 47% опитаних українців, далі йдуть YouTube (26%), «Єдиний марафон новин» (21%), а також розповідей очевидців подій/знайомих та офіційні державні джерела (обидва – по 19%). Інші джерела включають телевізійні канали, які не є частиною «Єдиного марафону новин» (16%), українські онлайн-медіа (15%) та міжнародні ЗМІ (14%)», – свідчить опитування.

Також результати опитування показали, що соціальні мережі вважаються основним джерелом дезінформації (53%), за ними йдуть месенджери (зокрема і Telegram) (35%) і телебачення (32%).

Згідно з опитуванням, 89% респондентів визнають дезінформацію серйозною проблемою: серед них 56% вважають її дуже серйозною, а 33% – скоріше серйозною. Лише 10% не вважають проблему дезінформації та фейків серйозною.

Нагадаємо, що майже 25% українських біженців планують оселитися за кордоном в довгостроковій перспективі. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені.

До слова, 79% українців не готові переїхати до США чи ЄС, навіть якби отримали громадянство цих країн. Результати опитування свідчать, що готовність українців переїхати за кордоном порівняно із вереснем 2022 року зросла до 19%, проте лишається нижчою, ніж у 2020 році. Також більшість українців – 79% – стверджують, що навіть у разі отримання громадянства США чи країн ЄС вони б все одно залишилися в Україні.