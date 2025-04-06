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Поліг під Часовим Яром внаслідок мінометного обстрілу РФ. Згадаймо Василя Лук’янюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під Часовим Яром внаслідок мінометного обстрілу РФ. Згадаймо Василя Лук’янюка
Відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у березні 2022 року пішов добровольцем у територіальну оборону
колаж: glavcom.ua

У березні 2022 року Василь Лук’янюк пішов добровольцем у територіальну оборону

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Лук’янюка. 

Кулеметник першого стрілецького відділення першої стрілецької роти військової частини А4047 Василь Миколайович Лук’янюк позивний Куба поліг 3 березня 2025 року поблизу Часового Яру на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Верховинську селищну раду

Народився Василь Лук’янюк 19 березня 1972 року у селі Білоберізка Верховинського району Івано-Франківської області, був єдиним сином у матері. Навчався в Білоберізькій середній школі. Однокласники згадують його як доброго товариша, вірного друга, приємного співрозмовника. Після закінчення восьмого класу, у 1987 році, він пішов навчатися у Кутське СПТУ № 6.

Відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в березні 2022 року пішов захищати Україну
Відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в березні 2022 року пішов захищати Україну
фото: Верховинська селищна рада

Відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у березні 2022 року пішов добровольцем у територіальну оборону. 

Загинув Василь Лук’янюк 3 березня 2025 року поблизу населеного пункту Часів Яр Донецької області внаслідок мінометного обстрілу противником.

6 фото
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Прощання із Василем Лук’янюком
фото: Верховинська селищна рада

«Він прожив коротке, але гідне життя і віддав його заради нас, заради миру, заради рідної держави та мирного майбутнього. На жаль, війна забирає від нас цвіт нації – молодих, мужніх, відданих Україні патріотів. Але Герої української землі не вмирають і світла пам’ять про них буде жити вічно у широких пшеничних полях, синьому небі, в бистрих водах наших річок», – йдеться у повідомленні Верховинської селищної ради.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять смерть українці хвилина мовчання

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