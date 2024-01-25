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Вісім років захищав Україну. Згадаймо Василя Шлея

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вісім років захищав Україну. Згадаймо Василя Шлея
Під час ворожого артилерійського обстрілу 30-річний капітан Василь Шлей врятував особовий склад
фото з відкритих джерел

Під час одного з боїв чоловік викликав вогонь на себе, врятувавши життя побратимів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Шлея.

30-річний капітан Василь Шлей, позивний Вєтєр, загинув 17 липня 2022 року на Донеччині. Життя офіцера обірвалося під час мінометного обстрілу біля села Верхньокам’янське.

Капітан Шлей захищав країну в складі свого підрозділу на посаді начальника бойової підготовки
Капітан Шлей захищав країну в складі свого підрозділу на посаді начальника бойової підготовки
фото з відкритих джерел

Василь народився у місті Хотин Чернівецької області. Після школи вступив до Кам‘янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. У 2013 році закінчив Кам‘янець-Подільський державний аграрно-технічний університет.

У квітні 2014-го Василь вирішив стати на захист рідної держави. Уклав контракт на військову службу у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Спочатку був заступником командира роти з матеріально психологічного забезпечення, пізніше виконував обов‘язки командира роти. 

Вісім років захищав Україну. Згадаймо Василя Шлея фото 1
фото з відкритих джерел

У 2015 році Василь познайомився із санінструкторкою Мар’яною. Між ними виникла симпатія. У 2016-му закохані одружилися, а через рік у них народився первісток. Пара переїхала на Прикарпаття у село Годи-Добровідка Коломийського району. Там вони й проживали аж до початку повномасштабного вторгнення.

Василь Шлей з коханою
Василь Шлей з коханою
фото з відкритих джерел

Під час повномасштабної війни Василь продовжував захищати Україну у лавах рідної бригади на посаді начальника бойової підготовки.

«Чоловік для мене завжди був надійним захистом та підтримкою. Він був життєрадісним, щирим, мужнім, справедливим, відповідальним. Вася мав авторитет і повагу серед побратимів та підлеглих, його слухали і поважали. З 2014 року він пройшов усі найгарячіші точки. Ніколи не гнався за нагородами. Завжди казав, що найкраща нагорода – це життя, за яке ми боремося», – розповіла дружина загиблого Мар’яна.

Вісім років захищав Україну. Згадаймо Василя Шлея фото 2
фото: скрін з соцмереж
Вісім років захищав Україну. Згадаймо Василя Шлея фото 3
фото: скрін з соцмереж

У ніч з 16 на 17 липня, під постійним обстрілом російських загарбників, зведений підрозділ із девʼяти військовослужбовців під командуванням капітана Шлея зайняв частину полезахисної лісосмуги на околицях населеного пункту Верхньокам’янське Донецької області. У безпосередній близькості перебували підрозділи противника, які значно переважали наших воїнів у живій силі.

В умовах складної бойової обстановки, для збереження життя своїх підлеглих, чоловік прийняв непросте рішення – викликати вогонь на себе. Увійшовши у взаємодію з артилеристами, капітан вміло і професійно корегував вогонь нашої артилерії, завдяки чому противник зазнав значних втрат.

Вісім років захищав Україну. Згадаймо Василя Шлея фото 4
фото з відкритих джерел

Прийнявши оптимальне командирське рішення, капітан врятував життя особового складу. На жаль, під час чергового ворожого обстрілу снаряд обірвав життя Василя Шлея. Він загинув на полі бою, відважно виконуючи свій обов’язок громадянина України. До останнього подиху був вірним своїм побратимам та державі.

У військового залишилися батьки, дружина та син.

Василь Шлей з сімʼєю
Василь Шлей з сімʼєю
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: військові війна смерть пам'ять

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