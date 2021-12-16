Киянин «перестарався» та вбив партнерку під час статевого акту

Своїми діями киянин перешкодив жінці вільно отримувати кисень, що і призвело до її смерті

Чоловік закрив жінці рота та носа, вона важко дихала, а після цього померла

У Києві чоловік випадково вбив партнерку під час статевого акту. Свою провину він не заперечував та зазначив, що не бажав жінці смерті. Про це йдеться у рішенні, яке вже опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень в Україні.

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі, проте його звільнили від відбуття покарання з випробувальним терміном.

Інцидент стався 19 листопада у 2020 році. Чоловік зустрівся зі своєю знайомою, вони купили алкоголь та пішли до неї додому. У квартирі жінки пара спочатку розпивала спиртні напої, після чого між ними виникла інтимна близкість.

Після статевого акту чоловік запропонував знайомій здійснити ще один акт «неприроднім шляхом«. Жінка погодилася.

«В квартирі потерпілої спочатку розпили спиртні напої, потім вступили в інтимну близькість. Потім він запропонував їй здійснити статевий акт неприроднім шляхом... Він став ззаду від потерпілої, при цьому однією рукою тримав її за талію, а іншою закрив їй рота та носа. Після того як він задовольнив свої потреби, відпустив потерпілу, яка тяжко дихала. Він пішов на кухню, а коли повернувся виявив що потерпіла не подає ознак життя, а з рота в неї тече кров. Він викликав швидку допомогу та поліцію. Він розкаюється, він знав що у потерпілої проблеми з легенями, але не бажав її смерті. Щиро розкаявся», – йдеться у рішенні Солом'янського суду, який виніс вирок для чоловіка.

Своїми діями киянин перешкодив жінці вільно отримувати кисень, що і призвело до її смерті. Експертиза показала, що вона померла внаслідок механічної асфіксії через закриття отворів носа та рота.

«Враховуючи обставини, що пом'якшують покарання обвинуваченого – перше притягнення до кримінальної відповідальності, щире розкаяння у вчиненому, сприяння органу досудового слідства, тяжкі сімейні обставини, які виражаються в тому, що він здійснює догляд матері, яка не має можливості самостійно рухатись, суд вважає, що чоловік може бути виправлений без ізоляції від суспільства», – зазначено у рішенні, згідно з яким чоловікові присудили умовний термін.

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