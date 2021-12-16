Шефір «волонтерить» у Зеленського, обмеження для курців. 16 грудня за хвилину

Присягу державного службовця Шефір не складав і виконує обов'язки першого помічника президента без офіційного оформлення трудових відносин

В Україні з’явиться новий регулятор, російський суд вперше підтвердив присутність військ РФ на Донбасі

Шефір працює помічником Зеленського без присяги та оформлення

Сергій Шефір займає посаду першого помічника президента України без офіційного оформлення. У трудових відносинах з Офісом президента України Шефір не перебуває, посадові обов’язки виконує на громадських засадах.

Відключити Росію від Swift у разі вторгнення в Україну. Європарламент прийняв резолюцію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Європарламент прийняв нову резолюцію стосовно ситуації на українському кордоні та окупованих територіях.

Зазначається, що в резолюції Європарламент закликав Росію відвести війська від кордону і припинити погрози.

Влада контролюватиме інтернет. В Україні з’явиться новий регулятор

Верховна Рада на засіданні 16 грудня ухвалила у другому читанні законопроєкт №6055 про новий телеком-регулятор.

Законопроєкт підтримали 296 народних депутатів за необхідних 226 голосів. Новий регулятор працюватиме замість Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Зазначається, що у підсумковому документі було забезпечено ефективний механізм трансформації НКРЗІ у Нацкомзв'язку.

Сенатори США хочуть дати Україні $450 млн та оголосити РФ «спонсором тероризму»

Група з дев'яти сенаторів США запропонувала надати Україні у 2022 році військову допомогу на $450 млн і закріпити за Росією статус «спонсора тероризму», якщо вона введе війська в Україну. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті комітету Сенату з міжнародних відносин.

Повномасштабна війна з Росією призведе до мільйонів жертв – Зеленський

Можлива повномасштабна війна між Росією і Україною може призвести до мільйонів жертв, українська сторона не хоче цього. Про це заявив президент Володимир Зеленський в Брюсселі на брифінгу після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі

Російський суд у Ростові-на-Дону оприлюднив матеріали кримінальної справи, у яких вперше підтверджується присутність військових РФ на Донбасі. Вирок у відповідній справі опубліковано на сайті Кіровського суду Ростова-на-Дону.

Справа стосувалася хабарництва, фігурант отримав п'ять років виправної колонії загального режиму.

Ментол під забороною. В Україні зникнуть сигарети з ароматизаторами

Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Законом забороняється продаж ароматизованих та міцних сигарет. Проєкт закону №4358 у другому читанні підтримали підтримали 317 депутатів.

Закон у відповідності до директиви 2014/40/ЄС запроваджує заборону на продаж ароматизованих смакових (фруктові, цукерки, ментол та ін.) тютюнових виробів та електронних сигарет, рідин і заправних контейнерів.

Байден анонсував нову тривалу розмову з Путіним

Президент США Джо Байден збирається взяти участь у ще одних американо-російських переговорах. Стенограму його відповіді журналістам опубліковано на сайті Білого дому.

Один з кореспондентів запитав Байдена, чи є необхідність у ще одному саміті США і РФ.

«У нас буде тривала розмова», – відповів очільник Білого дому.

Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти корона вірусу

Україна підписала договір з компанією Pfizer про умови закупівлі інноваційних ліків «Паксловід» для амбулаторного лікування хворих на Covid-19. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Міністр повідомив, що використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів із Covid-19 з груп ризику.