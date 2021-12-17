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    Убив дружину та доньку через борги: суд поставив крапку у трагедії на Буковині (фото, відео)

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    Чоловік вбив свою дружину Ганну, а коли прокинулася маленька Тонечка, то вирішив убити її - Убив дружину та доньку через борги: суд поставив крапку у трагедії на Буковині (фото, відео)
    Чоловік вбив свою дружину Ганну, а коли прокинулася маленька Тонечка, то вирішив убити її
    фото: Петро Пасюка/Facebook

    Трьома сестричками, що залишилися без матері, і без батька, зараз займаються бабусі

    Верховний суд виніс остаточне рішення у справі про подвійне вбивство, яке сталося у Чернівецькій області у 2020 році: Петро Пасюк убив свою дружину та півторарічну доньку. Тепер чоловік до кінця життя перебуватиме у в'язниці, йдеться у публікації видання «Обозреватель».

    Нагадаємо, трагедія сталася 12 березня 2020 року. Сім'я була благополучною, ніхто не захоплювався спиртним. Рано-вранці до поліції зателефонував Петро і сказав, що вбив дружину з донькою. Правоохоронці спочатку навіть не повірили, проте це виявилося страшною правдою.

    Сам чоловік розповів, що спочатку вбив свою дружину Ганну, а коли прокинулася маленька Тонечка, то вирішив убити її. Дитина «просто невчасно прокинулася», а своїм плачем могла розбудити старших сестер.

    Потім вийшов надвір і намагався повіситися, але мотузка обірвалася. І тоді зателефонував до поліції. Слідчим чоловік розповів, що в сім'ї останнім часом почастішали сварки через борги: дружина його нібито лаяла. Увечері напередодні трагедії сталася чергова сварка. Але найголовніше – насідали кредитори. І тоді чоловік подумав, що якщо їх із дружиною не стане, то все скінчиться. Він поставив будильник на 4:30 ранку і приготував сокиру.

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    Убив дружину та доньку через борги: суд поставив крапку у трагедії на Буковині (фото, відео)
    Убив дружину та доньку через борги: суд поставив крапку у трагедії на Буковині (фото, відео)

    Вбивця просив суд суворо його не карати: мовляв, покаявся і хоче ростити шестирічну Марійку, яка має серйозні проблеми зі здоров'ям. Проте у квітні 2021 року Сторожинецький районний суд Чернівецької області засудив 39-річного Петра Пасюка до 15 років позбавлення волі за вбивство Ганни та маленької Тонечки.

    Проте прокурорка відділу захисту інтересів дітей і протидії насильству Чернівецької обласної прокуратури Тетяна Король подала апеляційну скаргу на вирок. Вона просила Чернівецький апеляційний суд скасувати вирок суду першої інстанції (у зв'язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення) та винести новий – замість 15 років позбавлення волі засудити Пасюка до довічного ув'язнення. Проте з таким «суворим» рішенням не погодився чоловік, який скоїв подвійне вбивство – він звернувся до Касаційного суду в складі Верховного суду. Та як стало відомо 15 грудня, суд вищої інстанції підтвердив правильність останнього вироку – залишив його чинним.

    Тепер Петро Пасюк усе своє життя проведе у в'язниці. А трьома сестричками, що залишилися без матері, і без батька, зараз займаються бабусі.

    Нещодавно на Львівщині чоловік вбив вагітну дружину та намагався вкоротити собі віку.

    Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік вбив ексдружину, а потім вчинив самогубство. Також на Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото).

    Теги: трагедія суд вбивство Чернівецька область самогубство чоловік дружина вирок
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    Убив дружину та доньку через борги: суд поставив крапку у трагедії на Буковині (фото, відео)