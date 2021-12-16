Російський суд вперше визнав наявність армії на Донбасі, а потім «виправдався»

Співробітники судової інстанції зауважили, що не можуть змінювати тексти свідчень

У Кіровському районному суді Ростова-на-Дону спробували виправдатися за текст одного з вироків, в якому йдеться про перебування ровійських військових частин на території Луганської та Донецької областей України. Про це повідомляє російське видання РБК.

В судовій інстанції зазначили, що на порталі було розміщено «знеособлений вирок», який відповідає документам із матеріалів кримінальної справи. «Там наведено свідчення підсудного. У фабулі звинувачення та в тому, що визнає суд, цього немає. Там говориться, що (В'ячеслав) Забалуєв показав таке – і перерахування. Ми ж не можемо вплинути на його свідчення», – зауважили у суді.

Нагадаємо, йдеться про текст вироку, опублікований судовою інстанцією на власному сайті 10 листопада.

Згідно з документом, заступник глави Ростовського управління з військового харчування однієї з комерційних компаній був посередником при передачі хабарів голові Центру санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу (ПЗВ) РФ.

За словами одного зі свідків, вищевказаний військовослужбовець вимагав щомісячну плату у розмірі 90 тис. російських рублів за відсутність перешкод під час постачання. «Продовольство призначалося для відправки до військових частин Збройних сил РФ, які дислокуються на території ДНР та ЛНР», – йдеться у вироку.

15 грудня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на запитання журналістів щодо цього вироку відповів, що не знає про цей інцидент і зробив припущення про помилку в документі. «Жодних Збройних сил Російської Федерації на територіях самопроголошених республік не було і немає. Це помилка тих, хто становив цей документ», – прокоментував речник Кремля.

Раніше Бойовик «ЛНР» похизувався, що йому за вбивства українців вручили нагороду від Путіна.

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