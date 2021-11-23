Жителі Ворохти проти перейменування вулиці на честь учасника Революції гідності

Наразі вулиця носить ім'я командира Червоної армії, який воював проти українців

Більша частина жителів вулиці Руднєва у селищі Ворохта, що на Івано-Франківщині, виступили проти її перейменування на вулицю учасника Революції гідності, цимбаліста Петра Сказківа. Про це розповів селищний голова Ворохтянської територіальної громади Олег Дзем'юк, повідомляє «Суспільне».

За його словами, більшість жителів цієї вулиці вважає, що через перейменування у них виникнуть проблеми з оформленням документів.

«Спочатку ми закинули в Facebook-групу опитування, але жителі вулиці ідею перейменування не підтримали. Їх не цікавить історичний підтекст назви цієї вулиці. Кажуть, що їм це створить проблеми, для чого це міняти», – сказав Олег Дзем'юк.

Вулиця Руднєва у Ворохті складається із двох частин, каже голова громади. Загалом там є приблизно 30-40 будинків.

«Треба спочатку провести громадське обговорення. А ми поки що робили опитування і закинули таку інформацію. Більшість людей були проти. Скільки людей, стільки й думок. Цього року не плануємо піднімати це питання», – розповів Олег Дзем'юк.

Пропозицію перейменувати вулицю Руднєва на вулицю імені Петра Сказківа голова Ворохтянської громади висунув у лютому цього року під час засідання п’ятої сесії Ворохтянської селищної ради. Депутати таку ініціативу підтримали.

Петро Сказків народився 15 травня 1987 року у селищі Ворохта. Цимбаліст грав у рок-гурті «Джарап». Пізніше він став фіналістом у шоу талантів. Петро Сказків грою на цимбалах підтримував людей під час Революції гідності. Там і написав свою «Боротьбу» та приблизно ще чотири композиції про тодішні події. 4 лютого 2021 року музикант помер від раку легенів. Його поховали у Ворохті.

Семен Руднєв під час Української революції воював проти Української армії. Потім був командиром Червоної армії. Під час радянсько-німецької війни він організував місцевий партизанський загін на Сумщині. Пізніше Руднєв був діячем радянського партизанського руху, комісаром з'єднання Сидора Ковпака. Під час Карпатського рейду 1943 року під проводом генерал-майора Сидора Ковпака Руднєв брав участь у боях із загонами УПА.

Нагадаємо, що жителі села на Черкащині відмовилися перейменовувати вулицю на честь відомого казкаря.

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