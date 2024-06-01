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Житло для незахищених переселенців. Глава Запорізької ОВА дав обіцянку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Житло для незахищених переселенців. Глава Запорізької ОВА дав обіцянку
На початок весни 2024 року на Запоріжжі було зареєстровано понад 230 тис. переселенців
фото: unian

До кінця року побудуємо житло для кількасот соціально незахищених сімей переселенців

До кінця року для сотень найбільш соціально незахищених сімей побудують житло. Відповідну заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Федоров розповів, що на початок весни цього року в Запорізькій області було зареєстровано понад 230 тис. переселенців.

«Хтось з переселенців працює онлайн, хтось працює, наприклад, у школі, у держорганах, дехто намагається відновити власний бізнес. Комусь ми допомагаємо з навчанням, відправили на курси перекваліфікації, аби люди нову спеціальність мали. Та головне питання ще не вирішене – це житло. Для нас його вирішення – пріоритет. Думаю, що до кінця року зможемо побудувати для цих людей нове житло. Принаймні для декількох сотень найбільш соціально незахищених сімей», – пообіцяв він.

Очільник ОВА додав, що з усіх переселенців 120 тис. до 1 березня цього року отримували допомогу. Після березня 40 тис. осіб продовжують отримувати допомогу від держави, а ще 40 тис. мали можливість подати документи, оновити дані для продовження отримання допомоги.

Нагадаємо, через велику кількість мобілізованих та тих, хто виїхав з області, у Запоріжжі відчувається дефіцит працівників лікарень, комунальних підприємств, будівельників. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зауважив, що обласна влада шукає баланс, бо якщо не будуть працювати підприємства, не розвиватиметься економіка у регіоні, не буде можливості підтримувати фронт.

До слова, російські загарбники щоденно здійснюють близько 400 обстрілів Запоріжжя, хоча ще два-три тижні їхня кількість становила 200-250. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив: «Якщо раніше накривали область переважно артилерійським вогнем, 70-80% обстрілів, то сьогодні артилерія становить менше 60%, натомість значно зросла кількість ворожих FPV-дронів, «ланцетів» та й інших видів дронів, якими росіяни обстрілюють нашу область».

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Теги: Запоріжжя переселенці житло Іван Федоров

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