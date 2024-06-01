Житло для незахищених переселенців. Глава Запорізької ОВА дав обіцянку

На початок весни 2024 року на Запоріжжі було зареєстровано понад 230 тис. переселенців

До кінця року побудуємо житло для кількасот соціально незахищених сімей переселенців

До кінця року для сотень найбільш соціально незахищених сімей побудують житло. Відповідну заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Федоров розповів, що на початок весни цього року в Запорізькій області було зареєстровано понад 230 тис. переселенців.

«Хтось з переселенців працює онлайн, хтось працює, наприклад, у школі, у держорганах, дехто намагається відновити власний бізнес. Комусь ми допомагаємо з навчанням, відправили на курси перекваліфікації, аби люди нову спеціальність мали. Та головне питання ще не вирішене – це житло. Для нас його вирішення – пріоритет. Думаю, що до кінця року зможемо побудувати для цих людей нове житло. Принаймні для декількох сотень найбільш соціально незахищених сімей», – пообіцяв він.

Очільник ОВА додав, що з усіх переселенців 120 тис. до 1 березня цього року отримували допомогу. Після березня 40 тис. осіб продовжують отримувати допомогу від держави, а ще 40 тис. мали можливість подати документи, оновити дані для продовження отримання допомоги.

Нагадаємо, через велику кількість мобілізованих та тих, хто виїхав з області, у Запоріжжі відчувається дефіцит працівників лікарень, комунальних підприємств, будівельників. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зауважив, що обласна влада шукає баланс, бо якщо не будуть працювати підприємства, не розвиватиметься економіка у регіоні, не буде можливості підтримувати фронт.

До слова, російські загарбники щоденно здійснюють близько 400 обстрілів Запоріжжя, хоча ще два-три тижні їхня кількість становила 200-250. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив: «Якщо раніше накривали область переважно артилерійським вогнем, 70-80% обстрілів, то сьогодні артилерія становить менше 60%, натомість значно зросла кількість ворожих FPV-дронів, «ланцетів» та й інших видів дронів, якими росіяни обстрілюють нашу область».