Президента Макрона звинуватили у «приховуванні бідності» напередодні Олімпіади

Намети нелегалів намагаються прибрати з вулиць Парижа та інших міст Франції

Міста Франції, які беруть участь в Олімпійських іграх, зазнали «соціальної чистки», спрямованої на «приховування бідності». А з Парижа перед Олімпіадою активно прибирають табори безпритульних. Про це пише Daily Mail.

Президент Макрон поставив свою репутацію на успіх Парижа-2024, пише видання. Олімпійські ігри відкриються лише 26 липня, але глава держави вже називає їх «моментом краси, справжнього мистецтва, святом спорту та наших цінностей». Це перші європейські ігри після Лондона-2012, і Макрон хоче вразити світ масштабом та пишнотою.

«Ось чому операційний бюджет був встановлений на рівні, еквівалентному більш ніж 4 мільярдам фунтів стерлінгів, і ця цифра може бути подвоєна до 8 мільярдів фунтів стерлінгів, якщо додати вартість нових будівель, таких як сучасний водний центр по річці Сені для гламурної церемонії відкриття», – йдеться у статті.

Однак уздовж Сени, як і раніше, розкидані нелегальні табори, які псують вигляд, тому зараз майже щоранку там проходять поліцейські рейди. Один із них стався неподалік мерії наприкінці квітня, де в основному спали на тротуарах вихідці із Західної Африки. Мешканцям було сказано, що їм краще в провінції, а не в Парижі. Багатьох із тих, кого вигнали з нелегального майданчика біля мерії, посадили в автобуси з обіцянкою відвезти до Безансона, розташованого за 250 миль від столиці.

У доповіді благодійної групи Le Revers de la Medaille стверджується, що кількість виселень зростає, і напередодні Олімпійських ігор їх буде ще більше. Основна мета, за словами благодійних організацій, полягає в тому, щоб вивезти з Парижа всі намети та спальні мішки, що належать безхатькам, до того, як у липні прибудуть міжнародні телевізійні групи.

«Ситуація виходить з-під контролю», оскільки «висилки та втручання поліції в майбутніх периметрах безпеки» збільшуються, заявив прессекретар групи Пол Алаузі.

У доповіді йдеться, що адміністрація Макрона діє так само, як китайська влада, яка прибрала бездомних з вулиць Пекіна перед Іграми 2008 року, і бразильці перед Іграми в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Зазначається, що й інші міста Франції, задіяні у проведенні Олімпійських ігор-2024, піддаються «соціальному чищенню», спрямованому на «приховування бідності». Зокрема, нетрі поруч із футбольним стадіоном у Бордо, де проходитимуть олімпійські футбольні матчі, було розчищено наприкінці березня.

«Поліція зобов'язана закривати несанкціоновані табори з міркувань гігієни та безпеки», – прокоментував представник Hôtel de Ville.

До слова, у Парижі пройшли мітинги з вимогою підвищити заробітну плату, а під час протестів лунали гасла на підтримку Гази та окремі заклики «загасити вогонь Олімпіади». Про це пише The Washington Post.

Нагадаємо, до Марселя з Греції на борту вітрильника Belem прибув олімпійський вогонь, церемонію відвідав президент Франції Еммануель Макрон.