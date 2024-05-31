Голова Запорізької ОВА: Область відчуває брак робочих рук

Іван Федоров: «Спілкуючись з бригадами, розумію основну їхню потребу – це люди»

Через велику кількість мобілізованих та тих, хто виїхав з області, у Запоріжжі відчувається дефіцит працівників лікарень, комунальних підприємств, будівельників. Про це у інтерв'ю «Главкому» заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Голова Запорізької ОВА зауважив, що робота обласної влади – це також шукати баланс, бути буфером. «З одного боку, у військових є завдання якомога більше людей мобілізувати. З іншого боку, перед підприємством стоїть завдання якомога більше людей забронювати, і це не завжди виправдано і, відповідно, ефективно з точки зору інтересів держави», – пояснив Федоров.

Очільник Запорізької ОВА зауважив, що саме тому обласна влада шукає баланс, бо якщо не будуть працювати підприємства, не розвиватиметься економіка у регіоні, не буде можливості підтримувати фронт.

«Спілкуючись з бригадами, я чітко розумію основну їхню потребу – це люди. З іншого боку, чи є брак працівників на підприємствах? Так, він є. Чи критичний він сьогодні для функціонування економіки області? Ні», – зазначив голова Запорізької ОВА.

Як повідомив Федоров, нестача людей найгостріше відчувається у комунальній службі. «Але коли пан Марцинків (мер Івано-Франківська Руслан Марцинків, – «Главком») говорить про проблему з людьми, то маємо розуміти, скільки переселенців приїхали до Івано-Франківська, і який пласт у нього людей, аби вибрати працівників для комунальних служб. Тим часом із Запоріжжя виїхало дуже багато мешканців через те, що у місті просто небезпечно. І це попри те, що всюди в країні іде мобілізація. Тому сьогодні Запоріжжя є в значно скрутнішій ситуації, і для нас баланс між мобілізацією і економікою є вкрай важливим. Проте мобілізація є пріоритетом», – зазначив Федоров.

Також голова Запорізької ОВА вказав на дефіцит працівників у бюджетній сфері, який відчувається, починаючи зі співробітників лікарень і закінчуючи комунальними підприємствами. Він зазначив, що через велику кількість мобілізованих та тих, хто виїхав, є дефіцит працівників лікарень, комунальних підприємств, будівельників. «Минулого тижня ми проводили нараду із ЖКГ і побачили, що брак працівників збільшується. Є брак будівельників також», – додав Федоров.

Щодо мобілізації, яка триває, за словами Федорова мобілізаційний ресурс Запорізької області становить десятки тисяч людей. «Дані оновлюються у ТЦК, ЦНАПах і онлайн. Процес оновлення триває», – зазначив олова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, по завершенні 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, Територіальний центр комплектування надсилатимуть повістку поштою з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста. Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін. За словами речника ТЦК, у разі, якщо резервіст або військовозобов’язаний протягом 60 днів не уточнив адресу свого місця проживання, повістку надсилають на його адресу зареєстрованого місця проживання.

Міністерство оборони України поки не розглядає можливість розсилати військовозобов'язаним повістки за допомогою застосунку «Резерв+».

До слова, відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.