Жодна іноземна компанія не отримала дозвіл для самостійної діяльності з розмінування Донбасу

Українське законодавство сповільнює процес розмінування

Міжнародні організації, які зайшли в Україну, виконують розмінування під наглядом Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Міністерства оборони не можуть займатися розмінуванням у повній мірі через законодавство. Про проблему отримання дозволів на самостійну діяльність розповіли експерти з організації «Міжнародна антитерористична



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Українське законодавство сповільнює процес розмінування

Міжнародні організації, які зайшли в Україну, виконують розмінування під наглядом Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Міністерства оборони не можуть займатися розмінуванням у повній мірі через законодавство. Про проблему отримання дозволів на самостійну діяльність розповіли експерти з організації «Міжнародна антитерористична єдність» під час прес-конференціїї у «Главкомі».

«На сьогоднішній день у жодної іноземної організації немає дозволу на роботу з вибуховими матеріалами і дозволу на утилізацію боєприпасів. Тому вони не можуть працювати», - стверджує Володимир Петраченков, директор профільної компанії розмінування ПрАТ «Трансімпекс», що акредитована при ООН.

Ще з 2004 року в Україні діють Міжнародні стандарти протимінної діяльності (IMAS). Окрім цього в країні є й власні стандарти в цій сфері. Іноземні компанії, які зараз зійшли в Україну, зокрема The HALO Trust, The Danish Demining Group та інші, зіткнулися із жорстким законодавством. Для розмінування компанія має отримати від держави велику кількість дозволів, що перешкоджає їхній діяльності.

На думку Володимира Петраченкова, Україні потрібно створити умови для того, щоб отримати фінансування від міжнародних організацій для розмінування.

«Минулого тижня закінчилася конференція INGO Ради Європи і сесія Парламентської асамблеї. Ми побачили, що ті пропозиції, які робила наша організація, були втілені у резолюції РЄ «Гуманітарні наслідки війни в Україні». Один з її пунктів каже про необхідність підготовки законодавства для гуманітарного розмінування», - каже Олександр Дічек, президент МГО «Міжнародна антитерористична єдність», що є учасником діяльності Ради Європи.

Нагадаємо, Британська неурядова благодійна організація The Halo Trust розпочала свою діяльність в Україні в серпні 2017 року. Вона займається знешкодженням наземних мін та боєприпасів, які можуть становити небезпеку для цивільних осіб. The Halo Trust здійснює заходи з розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей під координацією Міністерства оборони України.

Пропонуємо переглянути повне відео з прес-конференції: