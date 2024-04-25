Берлін пояснив, чи можуть українці залишатися у Німеччині з недійсним паспортом

Рішення МЗС України призупинити консульське обслуговування українських чоловіків не вплине на їхній статус біженців у ФРН

Надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта. Про це заявив представник берлінського Сенату, тобто уряду Берліна, що має статус однієї з 16 федеральних земель ФРН, у відповіді на запит DW.

Зазначається, що усі питання щодо перебування іноземців у Німеччині належать до компетенції саме земельної влади.

Право на перебування у Німеччині та всі пов'язані з цим можливості залишаються чинними незалежно від рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, підкреслює представник Сенату.

Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт. Головне, щоб у німецької влади була бодай яка-небудь можливість встановити особу, йдеться у повідомленні.

Щоправда, додає представник сенату, робитиметься це лише у виняткових випадках, оскільки правила перебування іноземців у Німеччині дозволяють імміграційним відомствам видавати німецькі документи, що замінюють документи, особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність для поїздки вагомих причин. Військовий обов'язок сам по собі вважається в Німеччині цілком прийнятним громадянським обов'язком.

«Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа, – попереджає представник сенату, – будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися»..

Як повідомлялося, 23 квітня, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Зазначається, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну. Розпорядження МЗС діє «до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень» закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня й набуде чинності у травні.

300 українців заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, але відмовилися від його видачі, повідомив спеціаліст зі справ легалізації поїздок та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.

Інформація про те, що українським чоловікам за кордоном призупинять надання консульських послуг, відповідає умовам сьогодення і рішення є справедливим. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Читайте також: Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію

«Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна», – написав Кулеба.

Крім того, як нагадав міністр, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.