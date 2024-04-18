Головна Країна Політика
search button user button menu button

Американський дипломат: Українці мають право атакувати будь-які необхідні їм цілі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Американський дипломат: Українці мають право атакувати будь-які необхідні їм цілі
Експосол: Українці мають право атакувати будь-які цілі, які вони вважають за необхідне, щоб зупинити російське вторгнення
фото з відкритих джерел

Експосол Тейлор переконаний: зупиняти росіян потрібно будь-якими можливими способами

Збройні сили України воюють за існування країни, тому вони повинні мати змогу зупинити росіян будь-якими методами. Таку заяву зробив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».

«Українці воюють за своє життя, за існування своєї країни. І вони повинні мати можливість продовжувати свою боротьбу, зупинити росіян будь-якими можливими способами. І українці були дуже відповідальними щодо атак на такі цілі, як нафтопереробні заводи», – зауважив Вільям Тейлор.

Зокрема, експосол вважає, що навіть якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ попри застереження американців, це, ймовірно, не влине на надання допомоги.

«Можливо реакція буде тихою і адміністрація дозволить українцям атакувати цілі, які вони вважають за доцільне», – наголосив Вільям Тейлор.

За його словами, українці мають право атакувати будь-які цілі, які вони вважають за необхідне, щоб зупинити російське вторгнення.

Нагадаємо, президент США Джо Байденом опинився по один бік із російським диктатором Володимиром Путіним через українські удари по НПЗ у Росії, пише Bloomberg. Видання нагадує, що Росія протягом кількох тижнів проводить інтенсивні авіаудари по енергоносіях в Україні та безкарно бомбить позиції української оборони.

Президент Путін виправдав атаки на українські електростанції як відплату за атаки України на російські нафтопереробні заводи. І це було б лише порожньою балаканиною з огляду на всі попередні удари росіян по енергетиці України якби не одна обставина, пише видання.

До слова, раніше Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Стало відомо, що прохання відмовитися від ударів по російських НПЗ роздратувало Зеленського.

Читайте також: 

Теги: Вільям Тейлор президент Україна українці путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шахтарі-волонтери ДТЕК організували фасування вугілля у мішки по 50 кг
Шахтарі ДТЕК Енерго передали чергову партію вугілля для обігріву захисників України (фото)
19 березня, 15:45
Генерал Гордон «СКІП» Дейвіс-молодший
Американський генерал розповів, як Україна застосовує інновації на полі бою
22 березня, 19:20
Дональд Трамп може спробувати отримати гроші для оплати своїх зростаючих рахунків від іноземних держав
Трамп може отримувати гроші від Росії – колишній адвокат експрезидента
19 березня, 03:51
Максимальне покарання за тероризм у Росії – довічне позбавлення волі
У Москві суд арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в «Крокусі»
25 березня, 02:20
Російська ППО начебто збила 18 повітряних цілей
РФ скаржиться на атаку безпілотників у Білгороді
27 березня, 00:48
Вперше за 10 років: жіноча збірна України вийшла на Чемпіонат Європи з гандболу
Вперше за 10 років: жіноча збірна України вийшла на Чемпіонат Європи з гандболу
8 квiтня, 00:39
Новосельську в липні 2023 року засудили до 10 років колонії
Засуджена за хабар «ексміністр» Криму хоче воювати проти України
8 квiтня, 14:17
ШІ є корисним у сфері контррозвідки і допомагає українським розвідникам виявляти «схильних до зради» людей
The Economist розповів, як Україна використовує штучний інтелект для боротьби з РФ
9 квiтня, 16:55
У Кургані вже оголошена евакуація з районів, які точно підуть під воду
У Росії стратегічний виробник зброї піде під воду? Оприлюднено карту
11 квiтня, 14:57

Політика

Зеленський пояснив, як російська пропаганда впливає на перебіг війни
Зеленський пояснив, як російська пропаганда впливає на перебіг війни
Американський дипломат: Українці мають право атакувати будь-які необхідні їм цілі
Американський дипломат: Українці мають право атакувати будь-які необхідні їм цілі
Портнов переписав свій великий маєток під Києвом на дітей – розслідування
Портнов переписав свій великий маєток під Києвом на дітей – розслідування
Шмигаль пояснив, за яких умов може початися третя світова війна
Шмигаль пояснив, за яких умов може початися третя світова війна
Суд заборонив проросійську партію СПАС
Суд заборонив проросійську партію СПАС
Україна нарощує військове виробництво: Зеленський повідомив гарні новини
Україна нарощує військове виробництво: Зеленський повідомив гарні новини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
24K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
16K
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
14K
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
9373
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч
5775
Посол розповів, як змінилося ставлення Ізраїлю до українських біженців за останні два роки

Новини

У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Сьогодні, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua