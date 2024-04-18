Американський дипломат: Українці мають право атакувати будь-які необхідні їм цілі

Експосол: Українці мають право атакувати будь-які цілі, які вони вважають за необхідне, щоб зупинити російське вторгнення

Експосол Тейлор переконаний: зупиняти росіян потрібно будь-якими можливими способами

Збройні сили України воюють за існування країни, тому вони повинні мати змогу зупинити росіян будь-якими методами. Таку заяву зробив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».

«Українці воюють за своє життя, за існування своєї країни. І вони повинні мати можливість продовжувати свою боротьбу, зупинити росіян будь-якими можливими способами. І українці були дуже відповідальними щодо атак на такі цілі, як нафтопереробні заводи», – зауважив Вільям Тейлор.

Зокрема, експосол вважає, що навіть якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ попри застереження американців, це, ймовірно, не влине на надання допомоги.

«Можливо реакція буде тихою і адміністрація дозволить українцям атакувати цілі, які вони вважають за доцільне», – наголосив Вільям Тейлор.

За його словами, українці мають право атакувати будь-які цілі, які вони вважають за необхідне, щоб зупинити російське вторгнення.

Нагадаємо, президент США Джо Байденом опинився по один бік із російським диктатором Володимиром Путіним через українські удари по НПЗ у Росії, пише Bloomberg. Видання нагадує, що Росія протягом кількох тижнів проводить інтенсивні авіаудари по енергоносіях в Україні та безкарно бомбить позиції української оборони.

Президент Путін виправдав атаки на українські електростанції як відплату за атаки України на російські нафтопереробні заводи. І це було б лише порожньою балаканиною з огляду на всі попередні удари росіян по енергетиці України якби не одна обставина, пише видання.

До слова, раніше Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Стало відомо, що прохання відмовитися від ударів по російських НПЗ роздратувало Зеленського.