Російський бюджет тане внаслідок санкційних втрат

Після повномасштабного вторгнення в Україну, країни Європи зменшили імпорт російського газу, однак нарощують свою залежність від азотних добрив

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

•1•

Спроба заморозити Європу обвалила газові доходи федерального бюджету Росії.

За підсумками першого кварталу до федеральної скарбниці надійшло лише 114 млрд рублів мит на експорт газу.

Порівняно з січнем-березнем 2023 року доходи від газового експорту знизилися на 17%, або 24 млрд рублів, а якщо порівнювати з тим самим періодом 2022-го – впали у 4,4 рази.

У грошовому вираженні з поправкою на інфляцію відключення газу європейським клієнтам «Газпрому» позбавило скарбницю 418 млрд рублів квартальних доходів – суми, що дорівнює 1,9% національного ВВП.

Експортні доходи від газу наблизилися до мінімальних значень за 6 років доступної статистики Мінфіну: порівняні суми – трохи більше 100 млрд рублів у середньому за квартал – скарбниця отримувала лише під час пандемії 2020 року, коли ціни на газ у Європі падали до мінімумів, а сховища були переповнені через відсутність попиту.

Відповідно до звітності «Газпрому», минулого року його виручка впала на третину, операційний прибуток – на 80%, а основний бізнес – видобуток та продаж газу – взагалі став збитковим. Він завдав компанії втрати на 291 млрд рублів.

•2•

Російський «Совкомфлот» перейменовує нафтові танкери, які потрапили під санкції США.

Російська державна нафтоналивна компанія перейменувала деякі свої кораблі на честь міст країни після санкцій США. ПАТ «Совкомфлот» потрапило під санкції в лютому в рамках заходів США до другої річниці війни в Україні.

Чотирнадцять її танкерів також були додані до списку іменних суден Міністерства фінансів, у результаті чого загальна їх кількість стала 21.

Танкери також змінили свої прапори на Росію з Габону, що дасть Росії більше впевненості щодо того, як вона може їх використовувати.

Незважаючи на те, що перейменування може мати зухвалий тон, воно, тим не менш, зробить судна – та їхні асоціації з Росією – більш кричущими.

На додаток до збирання тіньового флоту кораблів для транспортування своєї нафти під час західних санкцій, Росія значною мірою покладається на гігантський танкерний флот «Совкомфлоту», щоб підтримувати свою нафту.

За даними Clarkson Research Services Ltd., підрозділу найбільшого у світі суднового брокера, компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких здатний перевозити близько 700 тис. барелів нафти.

•3•

У США розглядають можливість заборонити імпорт російського збагаченого урану.

Над опрацюванням ініціативи працюють чиновники із Ради національної безпеки адміністрації президента США Джо Байдена, міністерства енергетики та інших профільних відомств.

Раніше Конгрес США так і не дійшов єдиної думки щодо заборони імпорту російського урану.

При цьому, за даними Міненергетики США, Росія постачає у країну майже чверть сировини для більш ніж 90 комерційних атомних реакторів на території країни.

Ці продажі приносять РФ понад мільярд доларів на рік.

•4•

Мінфін США дозволив здійснювати операції з російськими банками, включаючи ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк для розрахунків у сфері енергетики.

Згідно з ліцензією, виданою американським міністерством, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року. Також можливе продовження дозволу.

У міністерстві пояснили, що пов'язаними з енергетикою будуть вважатися транзакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, зрідження, транспортування або купівлі нафти та інших енергоресурсів, включаючи ЗПГ, деревину, вугілля та уран.

Ліцензія також дозволяє транзакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

•5•

ЄС планує перевірити Facebook та Instagram через російську пропаганду.

У Європейському Союзі планують розпочати перевірку Facebook та Instagram компанії Meta через стурбованість, що компанія робить недостатньо для протидії дезінформації з Росії та інших країн, і що може вплинути на європейські вибори.

Офіційні особи ЄС мають запитання до того, як на платформах працює повідомлення про заборонений контент, і побоюються, що цей механізм не відповідає Закону Євросоюзу про цифрові послуги.

Цей закон зобов'язує платформи розкривати дані про те, яких заходів вони вживають для боротьби з дезінформацією та пропагандою.

Якщо ЄС визнає Meta, яка порушила закон, на компанію накладуть штраф у розмірі до 6% від річного обороту.

•6•

Європа впадає у нову залежність від Росії.

Європа відмовилась від російського газу, однак потрапляє у залежність від російських мінеральних добрив, які Кремль може використовувати для політичного шантажу.

Після повномасштабного вторгнення в Україну, країни Європи зменшили імпорт російського газу, однак нарощують свою залежність від азотних добрив, зокрема аміаку та сечовини.

Один з найбільших світових виробників азотних мінеральних добрив Yara International вважає, що російські «добрива – це новий газ».

За даними Євростату, за рік до червня 2023 року ЄС імпортував із Росії вдвічі більше сечовини, ніж роком раніше.

Російський імпорт у поточному сезоні (до червня поточного року) нижчий, але все ще історично високий і становить третину від загального обсягу імпорту сечовини в Євросоюз.

Російські виробники добрив виграють від більш низьких цін на енергоносії, у них також менше обмежень щодо стійкості, і тому вони виробляють більше викидів парникових газів.

Росія є одним з найбільших у світі виробників і експортерів азотовмісних добрив. Це також стосується калійних і фосфорних добрив, які не можуть замінити азотні добрива.

Доходи від експорту російських добрив у 2022 році зросли на 70% завдяки підвищенню цін.

Росія може використовувати своє домінування на ринку добрив як політичний важіль – так само, як Москва робить це щодо поставок енергоносіїв.

•7•

Обмеження ціни на російську нафту, встановлене Групою семи, стає дедалі невиправданим, заявила Міжнародна страхова група P&I Clubs.

Група виступила з одним із найпряміших критичних зауважень на адресу заходів, покликаних позбавити Кремль нафтодоларів.

Близько 800 нафтових танкерів, які раніше були охоплені організаціями-членами Міжнародної групи P&I Clubs, мігрували до так званого тіньового флоту, йдеться у письмовому поданні клубу на запит уряду Великобританії щодо ефективності санкцій проти Росії.

Крім того, страховики не можуть перевірити, чи трейдери справді дотримуються обмеження ціни.

Ця політика «здається дедалі нездійсненнішою у міру того, як все більше судів і пов'язаних з ними послуг братимуть участь у цій паралельній торгівлі», йдеться у заяві Міжнародної групи.

Вона «стурбована, що збільшення відповідальності та зобов'язань компаній у коаліції G7 призведе до подальшої міграції торгової діяльності та допоміжних послуг за межі G7».

У квітні лише 16% усіх російських вантажів було покрито членами International Group, що є найнижчим показником принаймні з початку 2023 року.

Якщо використовують послуги G-7, фірми повинні отримати листову документацію – так звану атестацію – яка підтверджує, що транспортована нафта коштує менше 60 доларів за барель або менше.

Але фірми не можуть переконатися, що їх сертифікати справжні, і є багато причин підозрювати, що це не так.

•8•

Литовські компанії експортували у РФ товари військового призначення на 130 мільйонів євро.

Литовські компанії у 2022-2023 роках, використовуючи схеми обходу санкцій, експортували до Росії товарів подвійного призначення на суму щонайменше 130 мільйонів євро.

Під виглядом експорту до Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії та інших держав, наближених до Кремля, литовські компанії відвантажували товари західного виробництва з потенційним військовим застосуванням у період з березня 2022 року по серпень 2023 року.

Поки Литва не заборонила транзит певних товарів до третіх країн. За даними LRT, мікросхеми, підшипники, антени, конденсатори, радіонавігаційні пристрої, напівпровідники та інші товари подвійного призначення, які «експортуватися» до третіх країн, насправді опинялися у Росії.

Ця схема була зупинена, коли Литва заборонила транзит певних товарів до третіх країн.

За даними LRT, серед ймовірних експортерів так званих «предметів поля бою» є компанії, які вже п'ять років працюють без директора, не подають фінансові звіти і перебувають у процесі ліквідації.

•9•

Червоний Хрест не призупинятиме діяльність російського відділення організації, незважаючи на зв’язки з кремлівською військовою машиною.