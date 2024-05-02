Голова Радбезу ООН наголосив на некоректності словосполучення «конфлікт в Україні»

Голова Ради Безпеки ООН: Росія ініціюватиме засідання Радбезу стосовно «постачання зброї Україні»

Голова Ради Безпеки ООН, постпред Мозамбіку Педро Коміссаріо Афонсо заявив, що вживане деякими політиками й журналістами словосполучення «конфлікт в Україні» є некоректним. Про це Афонсо сказав у коментарі Укрінформу на пресконференції з нагоди початку головування Мозамбіку в Радбезі ООН.

За його словами, правильно казати: «російсько-український конфлікт».

Хоча у графіку засідання Радбезу на цей місяць не згадується Україна, на його переконання, «західні країни обов’язково винесуть питання» війни Росії в Україні на обговорення.

Також, за словами постпреда, Росія ініціюватиме засідання Радбезу стосовно «постачання зброї Україні». Водночас Рада Безпеки приділятиме увагу конфліктам у Газі та Судані, додав Афонсо.

Нагадаємо, Росія наклала вето на резолюцію ООН, яка стосувалася продовження моніторингу санкцій проти Північної Кореї. За 14 років існування групи експертів з моніторингу санкцій, накладених на Північну Корею через розширення ядерної програми, Росія ще ніколи не блокувала її діяльність.

До слова, застосування Росією права вето в Раді Безпеки ООН для блокування роботи Комітету з питань санкцій проти Північної Кореї є частиною домовленостей між РФ та Північної Кореї в обмін на поставки зброї з КНДР.