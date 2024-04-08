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Сенаторка пояснила, коли Конгрес США може схвалити фінансування для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сенаторка пояснила, коли Конгрес США може схвалити фінансування для України
США може схвалити нове фінансування для допомоги Україні через декілька тижнів
фото з відкритих джерел

Сенаторка вважає, що більшість конгресменів підтримують Україну, однак з певними розбіжностями

Конгрес США може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявила сенаторка-республіканка Джоні Ернст.

Сенаторка нагадала, що у лютому була серед тих осіб, які підтримали законопроєкт із новим фінансуванням допомоги Україні на $60 млрд. Ернст очікує, що документ винесуть на голосування у Палаті представників, але з правками.

«Щойно Палата прийме ці зміни, законопроєкт знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми дуже наполегливо працюватимемо, щоб забезпечити проходження пакета допомоги», – додала сенаторка.

За словами Ернст, пропозиція спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо допомоги Україні в кредит може спрацювати.

Сенаторка запевнила, що більшість конгресменів підтримують Україну, але є розбіжності щодо рівня витрат.

«Ми знаємо, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненим у здатності дати відсіч російським загарбникам. Все це дуже критично, і я дуже сподіваюся, що виділимо допомогу найближчим часом», – зазначила вона.

Нагадаємо, що у Палаті представників США питання допомоги Україні можуть поставити на голосування в середині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.

Раніше голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня. На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».

Як повідомлялося, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван боявся, що Росія завдасть ядерного удару по Америці, якщо вона виділить занадто багато зброї Україні.

До слова, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні.

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Теги: США Сенат США фінансування Україна

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