Журналіст про звільнення Гладковського: Порошенко намагається знизити ризики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якби президент Петро Порошенко продовжив робити вигляд, що нічого не відбулось, така б реакція мала нас налякати, - журналіст

Влада вчиться реагувати на розслідування журналістів, не закриває на них очі, - Казарін

За звільненням Олега Гладковського можуть стояти намагання президента Петра Порошенка відбілити свою репутацію та зрілість влади у взаємодії зі ЗМІ. Про це Gazeta.ua розказав журналіст Павло Казарін.

«Влада вчиться реагувати на розслідування журналістів, не закриває на них очі. Це зароджує надію. Якщо це стане не разовим, а системним явищем, то можна нас привітати. Якщо після цієї історії станемо на крок ближче до взаємодії влади і ЗМІ, то це стане позитивним наслідком. В демократичних країнах журналістика виконує функції четвертої влади і є ланцюговим псом демократії. Так відбувається і в США, і в Великій Британії, попри розвинуту систему правоохоронних органів. Говорять про те, що журналісти не мають брати на себе функції розслідувачів, в Росії та інших тоталітарних країнах.

Не можна говорити про одну мотивацію Порошенка. Тут є і намагання знизити ризики, які міг би понести чинний президент і кандидат в президенти Порошенко. Можна казати і про політичну зрілість влади», - вважає журналіст.

На думку Казаріна, сподіватись, що корупціонери в умовах війни зникнуть, марно.

«Корупція є навіть у багатих і демократичних країнах. В якихось країнах «корупційний податок» може складати 20%, в інших - 200%. Мотивація людей не змінюється. Можна сподіватись, що війна і масштаб викликів, які маємо, змусить дотримувати етичних принципів. Але це було б наївно. Всюди є люди, які ставлять свої інтереси вище колективних. В тому числі, колективного виживання. У нас залишаються такі навіть в умовах війни. Це сумно, але це Статус Кво, в якому ми живемо.

Систему характеризує не помилка, а реакція на неї. У цій ситуації отримали адекватну реакцію. Спочатку Гладковського відсторонили, а потім звільнили з закликами вивчити розслідування журналістів. Якби президент продовжив робити вигляд, що нічого не відбулось, така б реакція мала нас налякати. На жаль, влада не завжди реагує на журналістські розслідування, але в даному випадку реакція адекватна», - зазначає журналіст.

Нагадаємо, 25 лютого команда «Bihus.info» оприлюднила розслідування, в якому йдеться про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування став син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. За даними журналістів, син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2-4 рази.

У свою чергу концерн «Укроборонпром» і сам Гладковський-старший заявили, що позиватимуться до суду на журналістів.

Гладковський-молодший також вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

Президент Петро Порошенко 4 березня підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Так відреагував на розслідування Bihus.info про розкрадання в оборонній сфері.

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