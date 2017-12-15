Зісельс: Рівень антисемітизму в Україні один з найменших у Європі

В Україні відсутні два потужні чинники, які підживлюють антисемітизм, — Зісельс

Йосиф Зісельс, один із лідерів групи «Першого Грудня» та член президії Асоціації єврейських організацій і громад вважає, що в Україні рівень антисемітизму — один з найнижчих у Європі. Про це він заявив у інтерв’ю«Главкому». [READ_MORE] «Рівень антисемітизму в Україні один з найменших у



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В Україні відсутні два потужні чинники, які підживлюють антисемітизм, — Зісельс

Йосиф Зісельс, один із лідерів групи «Першого Грудня» та член президії Асоціації єврейських організацій і громад вважає, що в Україні рівень антисемітизму — один з найнижчих у Європі. Про це він заявив у інтерв’ю«Главкому».

«Рівень антисемітизму в Україні один з найменших у Європі, навіть в порівнянні з іншими країнами Східної Європи, рівень нетерпимості у яких є нижчим, ніж у Західній Європі», — говорить Зісельс.

Діяч зазначає, що в Україні відсутні два потужні чинники, які підживлюють антисемітизм, – це радикальне крило ісламської діаспори, яке є на Заході Європи, і таке модне у колах лівої інтелігенції гіпертрофоване ставлення до порушення прав людини. З чого виходить антиізраїльська позиція і опосередковано антисемітська.

За словами Зісельса, у 2017 році не було зафіксовано жодного нападу на ґрунті ненависті, що стосується антисемітизму.

«Попереднього року зафіксований один факт насилля на цьому ґрунті. На Заході – це десятки і сотні випадків за рік. Щодо наведеного вами прикладу, то це випадок вандалізму. Подібних випадків ми фіксуємо 17-18 на рік. Це небагато. Хоча звичайно, кожен з них шокує і лякає, але все ж їх кількість невелика. Проблема в тому, що за останні чотири роки жодна з цих справ не доведена до суду, і щодо нападів на людей, і щодо вандалізму», — говорить Зісельс.

На питання, чи не підозрює він у цьому упередженість, діяч розповідає, що він колись казав Ющенку, що не бачить у цьому упередженості, бо так само погано чиновники ставляться до будь-якої сфери діяльності, а не тільки до боротьби з антисемітизмом.

«У нас в країні дуже низький рівень компетентності і відсутність політичної волі, аби цей рівень поліпшити. Так що не слід тут дивуватися. Звичайно, це погано. Хоча я розумію, що у влади є інші проблеми: війна, економічна та політична кризи, чвари, але від цього нікому не легше. За часів президентства Ющенка нам вдалося добитися, щоби у подібних випадках насильства і вандалізму були судові процеси», — говорить він.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Йосиф Зісельс: Президент двічі за рік зустрівся з ініціативою «Першого грудня». Не можу сказати, що ці розмови вийшли добрими.