В Україні на вихідних почне холоднішати. У неділю, 22 листопада, температура повітря знизиться, а на початку наступного тижня в окремих регіонах стовпчики термометрів опустяться до нуля та нижче. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними «Укргідрометцентру», похолодання поступово посилюватиметься протягом наступного тижня. У Києві 21 листопада денна температура ще становитиме +6°C, то вже 22 листопада вночі місцями очікуються невеликі морози. 23-24 листопада у столиці температура коливатиметься близько 0, +1°C, а надалі можливе подальше зниження. Зокрема, 24 листопада синоптики прогнозують сніг.

«У неділю в Україні почне холоднішати, а в понеділок стовпчики термометрів опустяться навіть у денні години до нуля, вночі до незначних мінусів плюс – увага! – ускладнення погоди: мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Дуже обережно!», – наголосила синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом Діденко, у Києві 21 листопада періодично дощитиме, а 22 листопада істотних опадів не очікується. У суботу вдень у столиці буде близько +6°C, у неділю температура знизиться до +3°C.

«Вже в понеділок, 23 листопада, в столиці близько нуля, ймовірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця! Наступний тиждень нова повітряна маса із похолоданням та снігом вкупі із вредною ожеледицею домінуватимуть в Україні. Хіба південь традиційно буде трохи теплішим. Найближчі дні – поступовий перехід до нових синоптичних реалій», – додала синоптикиня.

Нагадаємо, синоптикиня, начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха зауважила, що попри загальне потепління клімату, в Україні й надалі можливі періоди сильних морозів. Це пов’язано з атмосферними процесами, через які холодне повітря з полярних широт може поширюватися на територію країни.

Також Наталія Птуха повідомила, що цієї зими середньомісячна температура повітря в Україні може бути на 1-2°C вищою за кліматичну норму. Водночас говорити про аномально теплу зиму поки зарано: прогнози ще уточнюватимуть залежно від атмосферних процесів.