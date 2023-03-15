Змушуть співати гімн та вчити конституцію: окупанти русифікують дітей

Оупанти змушують дітей виконувати гімн Росії, а Вчителі мають після роботи вивчати конституцію РФ

У Херсонській області російські окупанти примушують вчителів та дітей виконувати гімн Росії під час перерви між уроками. Про таке повідомляє Центр національного спротиву.

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Така пропагандистська робота ведеться у селі Стрілкове (Генічеський район). Окупаційна адміністрація наказує працівникам та учням закладів освіти виконувати гімн та вивчати конституцію Російської Федерації.

«У селі Стрілкове Генічеського району Херсонської області окупаційна адміністрація рф примушує працівників та учнів підконтрольних окупантам закладів освіти виконувати гімн рф під час перерви між заняттями, а також вивчати конституцію рф у позаробочий час», – йдеться у повідомленні.

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У Центрі нагадують і про обов'язкові позакласні заняття, які називають «Разговоры о важном» . Їх проводять класні керівники з «патріотичними» методичками. Водночас школярам забороняють відвідувати українські онлайн-уроки, погрожуючи батькам штрафами.

«Окупантам надважливо створювати у свідомості людей світ задзеркалля для виправдання шкоди, яку наносить російська воєнна машина. Відтак заклади освіти на ТОТ перетворились в осередки пропаганди, яка не має нічого спільного з навчанням», – додають у Центрі.

Нагадаємо, під час «Разговоров о важном» школярам розповідають, що Росія «рятує їх від нацистів», а українські території насправді «завжди були російськими».