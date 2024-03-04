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Зеленський зібрав військове керівництво: які рішення були прийняті

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський зібрав військове керівництво: які рішення були прийняті
«Кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї», – акцентував очільник держави
фото: Офіс президента України

Маємо розуміння, який у ворога черговий задум, будемо протидіяти – президент

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський наголосив на військових питаннях, які сьогодні порушувалися на нарадах. Зокрема, очільник держави вислухав доповіді від головнокомандувача ЗСУ, міністра оборони, голови СБУ та інших керівників.

Зеленський розповів, що зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Сирським та начальником Генштабу Баргилевичем стосувалася саме щодо фронтових питань і завдань.

«Попри всі дефіцити можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися. Головком регулярно на передовій. Реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони», – підкреслив президент.

За словами Зеленського, була проведена окрема нарада з міністром оборони Умєровим. На ній обговорювалося питання далекобійних дронів, постачання зброї та справедливе й правильне забезпечення бригад.

«Кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї», – акцентував очільник держави.

Президент також зауважив щодо доповідей начальника ГУР – Буданова, голови СБУ – Малюка та керівника зовнішньої розвідки – Литвиненка.

«Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде. Прозвітував (Малюк - ред.) щодо нашої протидії російським ДРГ – цим убивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати зі знешкодження цих осіб», – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський додав щодо доповіді віцепремʼєра Кубракова, передусім щодо роботи українського морського експортного коридору.

«Вже майже 30 мільйонів тонн вантажів опрацювали на морському шляху. Це дуже вагомо для часу такої війни. І я вдячний усім, хто працює в наших портах, на суднах, усім, хто забезпечує роботу морського коридору, його безпеку», – наголосив очільник держави.

Президент зауважив, що після доповіді з регіонів щодо наслідків російських обстрілів, доручив якнайшвидше допомогти одеситам з новим житлом замість втраченого.

Також Зеленський розповів, що підписав указ про Шевченківську премію, щодо присудження премії цього року. За словами президента, указ буде опубліковано 9 березня.

Нагадаємо, Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ Олександра Яковця. На 2021 рік Яковець обіймав посаду начальника інженерних військ – начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ. 6 грудня 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Також президент України провів щоденний селектор, на якому обговорили аудит ЗСУ, надходження зброї та боєприпасів.

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Теги: Володимир Зеленський президент аудит

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