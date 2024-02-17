Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден розкритикував конгресменів, які пішли на канікули без ухвалення допомоги Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден розкритикував конгресменів, які пішли на канікули без ухвалення допомоги Україні
Байден обурений діями конгресменів, які пішли на канікули без ухвалення допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Байден визвав цей крок дивним, обурливим і вказав, що він посилює стурбованість у світі стосовно ролі США як надійного союзника та партнера

Президент США Джо Байден назвав обурливими дії членів Палати представників, які пішли на двотижневі канікули, не ухваливши допомогу Україні. Про це він сказав під час виступу в Білому домі, передає «Укрінформ».

«Зараз час для їхньої активізації, чи не так?» – зауважив Байден у відповідь на прохання прокоментувати дії Палати представників, яка пішла на двотижневі канікули, відмовившись ухвалити допомогу Україні.

Байден визвав цей крок дивним, обурливим і вказав, що він посилює стурбованість у світі стосовно ролі Сполучених Штатів як надійного союзника та партнера.

Відповідаючи на питання, чи може смерть Навального підштовхнути законодавців до ухвалення рішення про відновлення допомоги Україні, Байден сказав, що має таке сподівання.

Водночас президент висловив нерозуміння позиції республіканців, які підтримують заяви Дональда Трампа про те, що той заохочуватиме Росію нападати на інші країни НАТО, якщо вони не збільшать свої внески у сферу оборони.

Раніше восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій представили пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $66,3 млрд, намагаючись подолати глухий кут у цьому питанні.  

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

До слова, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні.

Теги: Україна законопроєкт Сенат США президент фінансування канікули партії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польські аграрії готуються заблокувати дороги і залізницю на кордоні з Україною
Новини з Польщі, які українці не помічають, бо дивляться Євробачення
5 лютого, 17:50
Сенат США ухвалив законопроєкт для запобігання шатдауну
Сенат США ухвалив законопроєкт для запобігання шатдауну
18 сiчня, 22:50
Колишній президент США Дональд Трамп
Трамп закликав Верховний суд дозволити йому брати участь у виборах США
19 сiчня, 04:22
Аграрії вийшдуть на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях країни
У Польщі триває загальнонаціональний протест фермерів через імпорт з України
24 сiчня, 14:01
Артем Прима та Дмитро Підручний
Чемпіонат світу з біатлону-2024: яке місце посіла українська команда в першій гонці
7 лютого, 19:45
Наразі воєнний стан та мобілізація в Україні тривають до 14 лютого
В Україні вже вдесяте буде продовжено воєнний стан та мобілізацію
6 лютого, 08:00
У січні Сенат парламенту Італії вже схвалив рішення уряду щодо продовження військової допомоги Україні впродовж 2024 року
Парламент Італії остаточно схвалив резолюцію про військову допомогу Україні
8 лютого, 14:58
Дональд Трамп
Трамп зізнався, як погрожував союзникам по НАТО
11 лютого, 06:35
Переказану Путіним альтернативну історію використали проти нього ж
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
11 лютого, 17:42

Політика

Байден розкритикував конгресменів, які пішли на канікули без ухвалення допомоги Україні
Байден розкритикував конгресменів, які пішли на канікули без ухвалення допомоги Україні
Стало відомо, коли Норвегія може укласти угоду про «гарантії безпеки» з Україною
Стало відомо, коли Норвегія може укласти угоду про «гарантії безпеки» з Україною
Макрон анонсував візит до України та назвав терміни
Макрон анонсував візит до України та назвав терміни
Cанду повідомила, що Кремль хоче дестабілізувати Молдову: хто це зробить
Cанду повідомила, що Кремль хоче дестабілізувати Молдову: хто це зробить
Байден зробив заяву щодо смерті Навального
Байден зробив заяву щодо смерті Навального
Потрібно повернутися до американського лендлізу для України – депутат Європарламенту
Потрібно повернутися до американського лендлізу для України – депутат Європарламенту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
МЗС відреагувало на антиукраїнські акції в Польщі
35K
Одне з міст Німеччини почало видавати біженцям спеціальні картки: подробиці
33K
ЗСУ виходять із Авдіївки? Третя штурмова повідомила про ситуацію
32K
«Досить боятися!»: у різних містах Росії почались мітинги
27K
Пекло в Авдіївці. Усе, що наразі відомо та що говорять захисники
24K
У яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців

Новини

Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Сьогодні, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Вчора, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Вчора, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
15 лютого, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
15 лютого, 09:40

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua