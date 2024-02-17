Байден розкритикував конгресменів, які пішли на канікули без ухвалення допомоги Україні

Байден обурений діями конгресменів, які пішли на канікули без ухвалення допомоги Україні

Байден визвав цей крок дивним, обурливим і вказав, що він посилює стурбованість у світі стосовно ролі США як надійного союзника та партнера

Президент США Джо Байден назвав обурливими дії членів Палати представників, які пішли на двотижневі канікули, не ухваливши допомогу Україні. Про це він сказав під час виступу в Білому домі, передає «Укрінформ».

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«Зараз час для їхньої активізації, чи не так?» – зауважив Байден у відповідь на прохання прокоментувати дії Палати представників, яка пішла на двотижневі канікули, відмовившись ухвалити допомогу Україні.

Байден визвав цей крок дивним, обурливим і вказав, що він посилює стурбованість у світі стосовно ролі Сполучених Штатів як надійного союзника та партнера.

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Відповідаючи на питання, чи може смерть Навального підштовхнути законодавців до ухвалення рішення про відновлення допомоги Україні, Байден сказав, що має таке сподівання.

Водночас президент висловив нерозуміння позиції республіканців, які підтримують заяви Дональда Трампа про те, що той заохочуватиме Росію нападати на інші країни НАТО, якщо вони не збільшать свої внески у сферу оборони.

Раніше восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій представили пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $66,3 млрд, намагаючись подолати глухий кут у цьому питанні.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

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Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

До слова, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні.