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Чи легітимний президент після 20 травня 2024-го? ЦВК розставила крапки над «і»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Чи легітимний президент після 20 травня 2024-го? ЦВК розставила крапки над «і»
В Україні неможливі будь-які вибори під час воєнного стану, пояснила ЦВК
фото: сайт президента України

Глава Центрвиборчкому Олег Діденко: окупанти можуть використати тему «нелегітимності» для підриву довіри громадян до української влади

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко у відповіді на запит «Главкома» пояснив, що станеться з повноваженнями чинного президента Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року – тобто тоді, коли закінчиться відведений законом п’ятирічний термін повноважень глави держави. Тлумачення ЦВК опублікував «Главком» у статті «Колізія 20 травня»: що буде з президентом після закінчення п’яти років на посаді. Відповідь ЦВК (документ)».

ЦВК наводить аргументи на користь безперервності здійснення влади, виконання президентом повноважень до вступу на посаду його наступника та відсутність підстав говорити наразі про можливу передачу президентських функцій до голови Верховної Ради.

Зокрема, Діденко посилається на статті 106 і 108 Конституції (президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам влади; президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента). Водночас голова Центрвиборчкому навів чотири норми (частина 2 статті 108 Конституції), за яких достроково припиняються повноваження президента: відставка (на підставі особистої заяви); неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я; імпічмент і смерть.

(для перегляду – натисніть на документ)

«Лише у цих випадках виконання обов’язків президента України на період обрання і вступу на пост нового президента України покладається на Голову Верховної Ради (стаття 112 Конституції). Інших випадків виконання Головою Верховної Ради повноважень президента України Конституцією не передбачено», – наголосив керівник ЦВК.

Крім цього, Діденко звернув увагу: з 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан через широкомасштабну збройну агресію Росії. За таких умов заборонено проведення загальнодержавних і місцевих виборів (частина 1 статті 19 закону про правовий режим воєнного стану). Вказаний Закон визначив, що на період воєнного стану, не можуть бути припинені повноваження президента України.

Окремо голова комісії Олег Діденко зауважив, що в умовах відсічі та стримування Україною збройної агресії ворог застосовує різні способи розпалювання ворожнечі всередині країни та підриву довіри до влади. У тому числі, це й стосується теми «не легітимності» чинного президента.

Читайте також: «Колізія 20 травня»: що буде з президентом після закінчення п’яти років на посаді. Відповідь ЦВК (документ)
Теги: ЦВК вибори Конституція війна Володимир Зеленський Україна президент #stoprussia

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