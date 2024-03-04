Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ
фото: Armyinform

Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу і призначив на його місце Олександра Яковця. Укази № 140/2024 і № 141/2024 опубліковано на сайті глави держави в понеділок, 4 березня.

Командування Сил підтримки ЗСУ створили 2020 року. Тодішній командувач Микола Жирнов в інтерв'ю АрміяInform розповідав, що до Сил підтримки входять війська в галузі радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба і кінологічна служба.

Генерал-майор Дмитро Герега обіймав посаду командувача Сил підтримки з 21 серпня 2021 року.

Бригадний генерал Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ.

З 2011 року – командир 91-го окремого полку оперативного забезпечення. Під час війни виконував чимало бойових завдань щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Також під його керівництвом проводилися операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони в Донецькій області. Керував створенням керованих вузлів загороджень, ці завдання проводилися під постійним обстрілом проросійських сил.

На 2021 рік Яковець обіймав посаду начальника інженерних військ – начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ. 6 грудня 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Раніше президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-майора Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних сил України.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на східному фронті в Україні. Генерал зазначив, що в окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, він змушений приймати кадрові рішення.

До слова, триває 740-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Читайте також: Аудит ЗСУ, ротація і кадрові рішення. Зеленський провів селектор
Теги: Володимир Зеленський військові ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна захищається від російської агресії більшу частину своєї історії
Чи можливе примирення з Росією?
6 лютого, 22:00
«Нудна лекція по історії, якою до цього мучили Макрона»
Провал путінського інтерв’ю з Такером Карлсоном
10 лютого, 21:29
Чому НАТО може уникнути прямого зіткнення з РФ
Про Придністров'я, НАТО та інопланетян
1 березня, 10:23
Залужний піде в РНБО?
«Пристебнутися не завадить». Що після Залужного? ТЕМА ДНЯ
8 лютого, 22:30
Українське виробництво власних засобів радіоелектронної безпеки на початку вторгнення перебувало у зародковому стані, але наразі низка виробників вже задовольняє потреби ЗСУ
«Були не готові до такої війни». Виробник РЕБ вказав на технологічний провал Заходу
8 лютого, 07:00
Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки
Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки
2 березня, 03:20
Ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною
Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована на Авдіївку
15 лютого, 10:01
Валютна лібералізація дає можливості для інвестицій в економіку України – Центр економічного відновлення
Валютна лібералізація дає можливості для інвестицій в економіку України – Центр економічного відновлення
18 лютого, 18:53
Чак Шумер вважає, що смерть Навального робить ще більш терміновим ухвалення законопроєкту
Лідер Сенату США розповів, як Конгрес робить Путіна щасливим
20 лютого, 02:50

Політика

Скільки державних коштів Україна витрачає на вплив у США: інфографіка
Скільки державних коштів Україна витрачає на вплив у США: інфографіка
Міноборони виявило 30 тис. американських турнікетів, які пролежали майже рік
Міноборони виявило 30 тис. американських турнікетів, які пролежали майже рік
Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
Шмигаль анонсував новий механізм бронювання військовозобов’язаних
Шмигаль анонсував новий механізм бронювання військовозобов’язаних
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
Шмигаль пояснив, як блокада кордону вплинула на поставки зброї ЗСУ
Шмигаль пояснив, як блокада кордону вплинула на поставки зброї ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Розвідка розповіла, які козирі має кривавий режим Путіна
49K
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
12K
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»
9064
Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою
7260
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
6597
Ввічливий, але п’яний. Столичний прокурор втратив посаду через… повітряну тривогу

Новини

Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Сьогодні, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Сьогодні, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Сьогодні, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua