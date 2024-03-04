Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ

Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ

Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу і призначив на його місце Олександра Яковця. Укази № 140/2024 і № 141/2024 опубліковано на сайті глави держави в понеділок, 4 березня.

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Командування Сил підтримки ЗСУ створили 2020 року. Тодішній командувач Микола Жирнов в інтерв'ю АрміяInform розповідав, що до Сил підтримки входять війська в галузі радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба і кінологічна служба.

Генерал-майор Дмитро Герега обіймав посаду командувача Сил підтримки з 21 серпня 2021 року.

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Бригадний генерал Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ.

З 2011 року – командир 91-го окремого полку оперативного забезпечення. Під час війни виконував чимало бойових завдань щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Також під його керівництвом проводилися операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони в Донецькій області. Керував створенням керованих вузлів загороджень, ці завдання проводилися під постійним обстрілом проросійських сил.

На 2021 рік Яковець обіймав посаду начальника інженерних військ – начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ. 6 грудня 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Раніше президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-майора Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних сил України.

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Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на східному фронті в Україні. Генерал зазначив, що в окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, він змушений приймати кадрові рішення.

До слова, триває 740-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.