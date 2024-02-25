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«У Білорусі – «найчесніші» вибори у світі»: Лукашенко планує всьоме йти у президенти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«У Білорусі – «найчесніші» вибори у світі»: Лукашенко планує всьоме йти у президенти
Наступні вибори президента Білорусі мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року
фото з відкритих джерел

«У нас це свято. Ми проводимо щиру, чесну політику і такі вибори», – заявив диктатор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що знову планує балотуватися на посаду президента країни. Про це він сказав у день виборів до білоруського парламенту, цитує «Белта».

«Передайте їм (опозиції – ред.), що піду! І чим складніше буде ситуація, чим активніше вони будуть розбурхувати наше суспільство і вас у тому числі (для мене, повірте, це дуже важливо – жодна людина, відповідальний президент не кине своїх людей, які за ним йшли в бій), чим вони більше напружуватимуть вас, мене і суспільство, тим швидше я піду на ці вибори. Ви не переживайте, ми зробимо так, як це потрібно для Білорусі», – заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент також додав, що ніде у світі таких «відкритих, чесних, принципових виборів, як у Білорусі, немає»: «У нас це свято. Так було завжди. Ми проводимо щиру, чесну політику і такі вибори». При цьому глава держави заявив, що спостерігачі від ОБСЄ «не попросилися» приїхати на нинішні вибори. «Якби ОБСЄ захотіло до нас приїхати і зробило б такий запит, ми б його розглянули. Швидше за все, позитивно. Захочуть – нехай приїжджають. Після виборів нехай приїдуть», – сказав Лукашенко.

Зауважимо, наступні вибори президента Білорусі мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року. Чинний де-факто глава країни Олександр Лукашенко переобирався на пост президента на виборах у 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020 роках. Лукашенко вже понад 30 років керує державою.

Нагадаємо, по завершенню голосування у 2020 році результати державного екзит-полу показали, що за Лукашенка начебто проголосували 79,7% виборців. Ці результати розкритикували як сфальсифіковані, а незгодні білоруси вийшли на акції протесту в різних містах країни.

На масових акціях протестів в Білорусі, які тривали 2020-2021 роках, вимагали відставки Лукашенка, проведення чесних виборів із допуском альтернативних кандидатів, а також звільнення політичних в'язнів. Зокрема Сергія Тихановського – критика білоруської влади, якого заарештували перед виборами, після його заяви про наміри балотуватися.

Білоруська опозиція вважає справжньою переможницею виборів Світлану Тихановську, яка балотувалася на посаду президента замість свого чоловіка. Для «мирної передачі влади» опозиція створила Координаційну раду, представники якої згодом стали обличчям «уряду у вигнанні».

Організація Amnesty International назвала масштаби насилля з боку силовиків у Білорусі після цих виборів безпрецедентними. За даними ЗМІ, під час розгону демонстрацій проти Лукашенка у серпні – на початку вересня постраждало щонайменше 1 373 людей. Репресії продовжуються понині.

Легітимність Лукашенка наразі не визнають Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко заборонив судити себе після складання повноважень. Білоруський диктатор підписав закон, який надає гарантії йому та його родині.

Теги: Білорусь вибори Олександр Лукашенко президент

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