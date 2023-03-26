Бобслей та скелетон в РФ: підтримка війни, втягування дітей в злочинну діяльність та незаконні поїздки в Крим
Російські бобслеїсти перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу
Федерація бобслею Росії чудово ілюструє, який вигляд має «спорт поза політикою» в розумінні російських спортсменів та тренерів.
Так, тренерка Лідія Єлагіна у березні минулого року на своїй сторінці в Instagram розмістила зображення літери Z та гасло «своїх не бросаем» на підтримку вторгнення РФ в Україну.
Цей пост лайкнули кілька російських спортсменів, зокрема скелетоністка та призерка Олімпійських Ігор Олена Нікітіна. Також пост вподобали: скелетоністи Анфіса Троніна, Станіслав Лебедев, Михайло Сюткін, Єремій Зиков, тренери Сергій Колпаков, Костянтин Аладашвілі, Сергій Мухін, старший тренер збірної Росії зі скелетону Денис Алімов
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Також російські бобслеїсти перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу.
Як інформує офіційна сторінка в соцмережі Вконтакте «Тренувального центру спортивної підготовки збірних команд Росії «Кримський», минулої осені та літа російські бобслеїсти та скелетоністи проводили тренувальний збір в тимчасово окупованій Алушті (Крим).
На зборах були присутні:
Бобслеїсти
- Олексій Зайцев
- Дмитро Лопін
- Василь Кондратенко
- Олександр Єфімов
- Кирило Голубєв
- Владислав Жаровтцев
- Єгор Грязнов
- Ілля Малих
- Максим Баньков (помер в листопаді 2022 року, але встиг порушити законодавство України)
- Павло Травкін
- Владислав Жаровтцев
- Кирило Антюх
- Олена Мамедова
- Олександр Бредихін
- Ростислав Гайтюкевич
- Михайло Мордасов
- Поліна Назарук
- Олексій Усов
- Ольга Виноградська
- Ніна Клименко
- Софія Степушкина
- Олег Соколов (тренер)
Скелетоністи:
- Дмитро Гревцев
- Єремій Зиков
- Поліна Тюріна
- Анастасія Циганова
- Анфіса Троніна
- Ульяна Усиніна
- Дмитро Книш
- Дар’я Ткачева
- Сергій Землянський
- Богдан Жилінський
- Злата Вівденко
- Михайло Сюткін
- Максим Левашов
- Олександр Зайцев (тренер)
Варто зазначити, що окупований Крим російські спортсмени відвідували й раніше.
Також тут засвітилися наступні скелетоністи:
- Ілля Акулов
- Алішер Мамедов
- Дмитро Гізітдинов
- Марія Суровцева
- Анастасія Труфанова
- Костянтин Аладашвілі (тренер)
- Сергій Колпаков (тренер)
Ще раз наголошуємо, ці спортсмени та їхні тренери порушили законодавство України. Своїми діями ці особи створюють реальні загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави.
Вони мають бути не лише в санкційних списках. Щодо них обов'язково мають бути порушені кримінальні справи.
Стаття КК України «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Автори тексту дякують за допомогу в його написанні автору блогу Скелетон 24, Михайлу та Владиславу Гераскевичам.
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