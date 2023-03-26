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Бобслей та скелетон в РФ: підтримка війни, втягування дітей в злочинну діяльність та незаконні поїздки в Крим

Трибуна
glavcom.ua
Бобслей та скелетон в РФ: підтримка війни, втягування дітей в злочинну діяльність та незаконні поїздки в Крим
«Спорт поза політикою» в розумінні російських спортсменів та тренерів

Російські бобслеїсти перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу

Федерація бобслею Росії чудово ілюструє, який вигляд має «спорт поза політикою» в розумінні російських спортсменів та тренерів.

Так, тренерка Лідія Єлагіна у березні минулого року на своїй сторінці в Instagram розмістила зображення літери Z та гасло «своїх не бросаем» на підтримку вторгнення РФ в Україну.

Цей пост лайкнули кілька російських спортсменів, зокрема скелетоністка та призерка Олімпійських Ігор Олена Нікітіна. Також пост вподобали: скелетоністи Анфіса Троніна, Станіслав Лебедев, Михайло Сюткін, Єремій Зиков, тренери Сергій Колпаков, Костянтин Аладашвілі, Сергій Мухін, старший тренер збірної Росії зі скелетону Денис Алімов

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Допис, поширений 🇺🇦 Base of Ukrainian sports (@ukrsportbase)

Також російські бобслеїсти перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу.

Як інформує офіційна сторінка в соцмережі Вконтакте «Тренувального центру спортивної підготовки збірних команд Росії «Кримський», минулої осені та літа російські бобслеїсти та скелетоністи проводили тренувальний збір в тимчасово окупованій Алушті (Крим).

На зборах були присутні:

Бобслеїсти

  1. Олексій Зайцев
  2. Дмитро Лопін
  3. Василь Кондратенко
  4. Олександр Єфімов
  5. Кирило Голубєв
  6. Владислав Жаровтцев
  7. Єгор Грязнов
  8. Ілля Малих
  9. Максим Баньков (помер в листопаді 2022 року, але встиг порушити законодавство України)
  10. Павло Травкін
  11. Владислав Жаровтцев
  12. Кирило Антюх
  13. Олена Мамедова
  14. Олександр Бредихін
  15. Ростислав Гайтюкевич
  16. Михайло Мордасов
  17. Поліна Назарук
  18. Олексій Усов
  19. Ольга Виноградська
  20. Ніна Клименко
  21. Софія Степушкина
  22. Олег Соколов (тренер)

Скелетоністи:

  1. Дмитро Гревцев
  2. Єремій Зиков
  3. Поліна Тюріна
  4. Анастасія Циганова
  5. Анфіса Троніна
  6. Ульяна Усиніна
  7. Дмитро Книш
  8. Дар’я Ткачева
  9. Сергій Землянський
  10. Богдан Жилінський
  11. Злата Вівденко
  12. Михайло Сюткін
  13. Максим Левашов
  14. Олександр Зайцев (тренер)

Варто зазначити, що окупований Крим російські спортсмени відвідували й раніше.

Також тут засвітилися наступні скелетоністи:

  1. Ілля Акулов
  2. Алішер Мамедов
  3. Дмитро Гізітдинов
  4. Марія Суровцева
  5. Анастасія Труфанова
  6. Костянтин Аладашвілі (тренер)
  7. Сергій Колпаков (тренер)

Ще раз наголошуємо, ці спортсмени та їхні тренери порушили законодавство України. Своїми діями ці особи створюють реальні загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави.

Вони мають бути не лише в санкційних списках. Щодо них обов'язково мають бути порушені кримінальні справи.

Стаття КК України «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Автори тексту дякують за допомогу в його написанні автору блогу Скелетон 24, Михайлу та Владиславу Гераскевичам.

Джерело
Теги: росія Михайло Гераскевич Владислав Гераскевич спорт скелетон Олімпіада Крим бобслей

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