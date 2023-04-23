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Четверо титулованих російських спортсменів засвітилися в підтримці агресії РФ проти України

Трибуна
glavcom.ua
Четверо титулованих російських спортсменів засвітилися в підтримці агресії РФ проти України
Чемпіонка Європи, срібна та бронзова призерка чемпіонату світу керлінгістка Юлія Портунова

Російські олімпійці знялися в пропагандистському відео для офіційної сторінки Мінспорту Краснодарського краю

Учасники Олімпіади в Пекіні засвітилися в підтримці російської агресії проти України.

Йдеться про:

  • чемпіонку Європи, срібну та бронзову призерку чемпіонату світу керлінгістку Юлію Портунову
  • керлінгіста Дмитра Миронова
  • бобслеїста Максима Андріанова
  • бобслеїстку Анастасію Макарову

В березні минулого року вони знялися в пропагандистському відео для офіційної сторінки Мінспорту Краснодарського краю.

Під відео розміщені низка пропагандистських гасел, зокрема і з літерою Z. (zанаших, спортzанаших, СвоихНеБросаем, ЗаПрезидента). Також деякі з цих гасел озвучують і згадані вище спортсмени.

Четверо титулованих російських спортсменів засвітилися в підтримці агресії РФ проти України фото 1

Також в кінці відео демонструється така люба та дорога кожному російському «спортсмену поза політикою» літера Z, яка стала символом російської агресії проти України.



Теги: спорт Олімпіада росія

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