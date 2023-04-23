Четверо титулованих російських спортсменів засвітилися в підтримці агресії РФ проти України

Російські олімпійці знялися в пропагандистському відео для офіційної сторінки Мінспорту Краснодарського краю

Учасники Олімпіади в Пекіні засвітилися в підтримці російської агресії проти України.

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Йдеться про:

чемпіонку Європи, срібну та бронзову призерку чемпіонату світу керлінгістку Юлію Портунову

керлінгіста Дмитра Миронова

бобслеїста Максима Андріанова

бобслеїстку Анастасію Макарову

В березні минулого року вони знялися в пропагандистському відео для офіційної сторінки Мінспорту Краснодарського краю.

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Під відео розміщені низка пропагандистських гасел, зокрема і з літерою Z. (zанаших, спортzанаших, СвоихНеБросаем, ЗаПрезидента). Також деякі з цих гасел озвучують і згадані вище спортсмени.

Також в кінці відео демонструється така люба та дорога кожному російському «спортсмену поза політикою» літера Z, яка стала символом російської агресії проти України.





