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Олімпійська призерка пропустить відбірковий Nation Cup через саботаж тренерів Мінспорту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Олімпійська призерка пропустить відбірковий Nation Cup через саботаж тренерів Мінспорту
Срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо-2020 Олена Старікова
фото: Федерація велосипедного спорту України

Керівництво ФВСУ чекає на офіційні пояснення з боку Мінмолодьспорту та термінової зміни тренерського штабу

Федерація велосипедного спорту України повідомила, що срібна призерка Олімпійських ігор-2020 в Токіо Олена Старікова не братиме участі у відбірковому турнірі Nation Cup.

«Срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо-2020 Олена Старікова через саботаж головного, державного та інших тренерів Міністерства молоді та спорту України, на превеликий жаль, не зможе взяти участь в останньому відбірковому Nation Cup на треку, який відбудеться у Мілтоні, Канада з 20 до 23 квітня, в якому не буде представлено спортсменів з країн агресорок РФ та РБ», – йдеться в заяві федерації..

Також повідомляється, що керівництво ФВСУ чекає на офіційні пояснення з боку Мінмолодьспорту та термінової зміни тренерського штабу, яке ставить під сумнів участь спортсменів у чемпіонаті світу-2023 в Глазго та ОІ-2024 в Парижі.

Як повідомлялося, російські та білоруські спортсмени будуть допущені до спортивних змагань під нейтральним прапором, проте олімпійський чемпіон та депутат Жан Беленюк вважає, що це лише формальність і ворожі спортсмени не зроблять жодної конкретної заяви з приводу засудження війни, розв’язаною Росією проти України.

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Теги: спорт Олімпіада

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