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Олімпійський чемпіон б’є на сполох: Україна може отримати поразку на спортивному фронті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Олімпійський чемпіон б’є на сполох: Україна може отримати поразку на спортивному фронті
Жан Беленюк схвильований через те, що Росія повільно повертається до великого спорту
фото з відкритих джерел

Беленюк припустив, які «мирні» декларації підпишуть російські спортсмени

Російські та білоруські спортсмени будуть допущені до спортивних змагань під нейтральним прапором, проте олімпійський чемпіон та депутат Жан Беленюк вважає, що це лише формальність і ворожі спортсмени не зроблять жодної конкретної заяви з приводу засудження війни, розв’язаною Росією проти України. Про це Жан Беленюк розповів в інтерв'ю «Главкому». 

На засудження війни не піде жоден російський або білоруський спортсмен, і саме тому Беленюк упевнений, що українські представники, український Національний олімпійський комітет мають бути залучені до розробки критеріїв допуску російських та білоруський спортсменів до змагань. 

«Я питав міністра-очільника НОК пана Гутцайта – чи хтось від України делегований займатися цим питанням? Нічого немає, нікого немає. Ніхто не пропонує вигідні для нас формулювання, опис саме тих критеріїв, які гіпотетично не дають змоги росіянам долучитись до змагань», – зазначив спортсмен.

Якщо Україна не буде захищати свої позиції, то представників НОКу змусять підписати глобальне формулювання «Я проти війни. Нехай Україна здасться – і війни не буде».

«Путін же теж розповідає постійно, що він проти війни. Тому багато залежить, під яким кутом на це подивитися і як це все прописати. Але чомусь я впевнений, що там ніякої вигідної для України конкретики не буде», – додав Беленюк.

Жан Беленюк переконаний, що російських та білоруських спортсменів взагалі не треба було допускати до змагань. Росіяни працювали на різних майданчиках, щоб «вирвати» собі цю перемогу. 

Нагадаємо, що Росія повільно повертається у великий спорт. Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі.  До таких жертв росіянам не звикати – подібне покарання вони вже несли після нашумілого допінгового скандалу. Але зараз до цього також додається табу на участь спортсменів, пов’язаних з силовими органами, та таких, що були помічені у відкритій підтримці Z-операції (а таких серед олімпійських чемпіонів дуже багато). 

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Теги: російські спортсмени Жан Беленюк Вадим Гутцайт Олімпіада

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